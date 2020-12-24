Godwin’in evini basan 5 kişi bastılar

Suna ERDEN

Lefkoşa’da yanına dört kişiyi alıp, Gideon Jeffrey Uwadiale’nin evini basan Godwin Obediah Agbedi şikayet üzerine tutuklandı.

Zanlının yanındakilerle birlikte evine zorla girdiği Uwadiale’yi darp edip, 5 bin lirasını, iPhone telefonunu ve bazı kişisel eşyalarını çaldığı öne sürüldü.

Olaya karışan yabancı uyruklu 4 kişi henüz bulunmazken, tutuklanan Godwin Obediah Agbedi dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada iddiaları aktaran polis, soygun ve darp olayının 22 Aralık 2020 tarihinde Lefkoşa’nın Hamitköy bölgesinde bulunan bir apartmanda meydana geldiğini söyledi.

Polis, Godwin Obediah Agbedi’nin beraberindeki 4 erkek şahıs ile birlikte kendilerine borcu olduğu gerekçesiyle Gideon Jeffrey Uwadiale’nin evine izinsiz girdiğini söyledi.

Polis, zanlı ile yanındaki şahısların, Uwadiale’yi darp ettiklerini, çantasını, tıraş makinesini, bazı şahsi eşyalarını, 5 bin TL parasını, iPhone 6 S Plus marka cep telefonunu ve laptopunu zor kullanarak alarak soygun suçunu işlediklerini anlattı.

Polis, şikâyet üzerine Godwin Obediah Agbedi’nin tutuklandığını, 4 erkek şahsın arandığını belirtti.

Olay yerinde çok sayıda güvenlik kamerası olduğunu kaydeden polis, tüm görüntülerin inceleneceğini ifade etti.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini, çalınan para ve eşyaların bulunamadığını, aranan 4 kişi olduğunu belirterek, 2 gün tutukluluk talep etti.