Kaçak yaşıyordu

Suna ERDEN

Gazimağusa’da 29 Ocak 2019 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda tasarrufunda 809 extacy hap ile 20 gram hintkeneviri bulunan ve Ağır Ceza Mahkemesi kararı ile 8 yıl hapse mahkum edilen Collins Tochukwu Edeh’in cezada indirim talebi reddedildi.

Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesi’nin 29 Haziran 2019 tarihinde verdiği 8 yıl hapis cezasını istinafa götüren Edeh’in talebi dün karara bağlandı.

Yargıtay, sanık hakkında verilen cezanın yerinde bir karar olduğunu belirtti.

Yargıtay Ceza Heyet Başkanı Bertan Özerdağ, üye Beril Çağdal ve üye Peri Hakkı’nın huzurunda dinlenen istinafın kararında suçun ciddiyet ve vahametine vurgu yapıldı.

Mahkeme heyeti, “eğer sanık yakalanmasaydı birçok insanı zehirleyecekti” ifadesini kullanırken, alt mahkemenin vermiş olduğu kararın hatalı olmadığına karar verip, istinafı reddettiklerini açıkladı.



Davanın geçmişi

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme ekipleri, 29 Ocak 2019 tarihinde Gazimağusa’da operasyon düzenlemiş, ülkeye öğrenci vizesi ile giriş yapan sanığın tasarrufunda 809 extacy hap ile 20 gram hintkeneviri ele geçirmişti. Sanığın 2016 yılından sonra öğrenci kaydını yenilemediği, ülkede kaçak yaşam sürdüğü ortaya çıkmıştı. Yapılan soruşturmanın ardından tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderilen sanık, 29 Haziran 2019 tarihinde yargılanacak 8 yıl hapse mahkûm edilmişti.