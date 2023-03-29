İhmalkar davrandı

Suna ERDEN

Girne’de 13 Ekim 2020 tarihinde meydana gelen kazada yaya geçidinde karşıdan karşıya geçen 81 yaşındaki Siddika Keleş’e çarparak ağır yaralanmasına ve bir aylık tedavinin ardından ölümüne neden olan Ahmet Evli hakkındaki dava dün karara bağlandı.

Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan otobüs şoförü olan sanık 24 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, ayrıca sanığın tahliye olduktan sonra bir yıl süreyle ehliyet almamasına karar verdi.

Ağır ceza heyeti, kararında sanığın yargılandığı ihmalkarlık sonucu ölüme neden olma suçunun 7 yıl hapis öngördüğünü belirtti.

Heyet, sanığın kazanın meydana geldiği tarihte öğrenci taşımacılığı yaptığını, ağır vasıta olan otobüs kullanmasına rağmen gerekli özeni göstermeden trafikte seyrettiğini kaydetti.

Heyet, sanığın yaya geçidinde yürüyen Siddika Keleş’e çarparak ağır yaralanmasına neden olduğunu belirtti.

Bir ay direndi

Ağır ceza heyeti, ağır yaralanan Keleş’in tedavi gördüğü hastanede bir ay sonra yaşamını yitirdiğine vurgu yaptı.

Kazanın meydana geldiği yolun en işlek yollardan biri olduğunu, ayrıca havanın açık ve görüş mesafesinin iyi olduğunu belirten heyet, sanığın ihmalkar ve özensiz araç kullanarak kazaya neden olduğunu belirtti.

Heyet, sanığın yayayı görüp durabilecek fırsatı varken, dikkatsiz olduğu için son anda fark edip, frene bastığını kaydetti.

Heyet, 59 yaşındaki sanığın trafik sicilinin temiz olduğunu, ayrıca sabıkasız ve şeker hastası bir kimse olduğunu da belirtti.

Ağır ceza heyeti, ağırlaştırıcı ve hafifletici tüm etkenleri değerlendirdiklerini ifade ederek, sanığı 24 ay hapse mahkum ettiklerini açıkladı. Heyet, ayrıca sanığın tahliye olduktan sonra bir yıl süreyle trafiğe çıkmasını da men etti.

