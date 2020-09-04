İhraç edilecekler

Hüseyin ÇİÇEK

Toros gemisiyle Gazimağusa Limanı’na gelen TIR aracın dorsesine gizlenip, kaçak bir şekilde ülkeye giriş yapan Suriyeli Muhammed Ahmed İbrahim, Muhammed İbrahim El İbrahim ve İbrahim Muhammed PCR test sonuçlarının belli olmasının ardından dün mahkemeye çıkarıldı. Test sonuçları negatif çıkan zanlılar hakkında ek süre talep edildi.

Duruşmada 3 gündür gözetim altında olan zanlıların 8 gün daha tutuklu kalması talep edildi.

Test sonuçları temiz



Olayın soruşturmasını yürüten polis memuru Meltem Okur, zanlıların 30 Ağustos 2020 tarihinde Toros gemisi ile gelen bir TIR araçta polis ekiplerinin yaptığı kontrol sırasında tespit edildiklerini açıkladı. Zanlıların suçüstü tutuklandıklarını kaydeden Okur, Covid-19 salgını nedeni ile PCR test sonuçlarının çıkmamasından dolayı gıyaplarında gerçekleşen duruşmada haklarında 3 gün tutukluluk emri alındığını hatırlattı. Bu süre içerisinde zanlıların PCR test sonuçlarının negatif çıktığının tespit edildiğini belirten Okur, mültecilerin ihraç emrinin çıkmadığını kaydetti.Okur, zanlıların serbest kalması halinde aynı suçu işlemeye devam edeceklerini ifade ederek 8 gün daha poliste tutuklu kalmalarını talep etti.Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlıların 8 gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.