İhraç edilecekler

Hüseyin ÇİÇEK
Toros gemisiyle Gazimağusa Limanı’na gelen TIR aracın dorsesine gizlenip, kaçak bir şekilde ülkeye giriş yapan Suriyeli Muhammed Ahmed İbrahim, Muhammed İbrahim El İbrahim ve İbrahim Muhammed PCR test sonuçlarının belli olmasının ardından dün mahkemeye çıkarıldı. Test sonuçları negatif çıkan zanlılar hakkında ek süre talep edildi.
Duruşmada 3 gündür gözetim altında olan zanlıların 8 gün daha tutuklu kalması talep edildi.
Test sonuçları temiz
Okur, zanlıların serbest kalması halinde aynı suçu işlemeye devam edeceklerini ifade ederek 8 gün daha poliste tutuklu kalmalarını talep etti.
Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlıların 8 gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.