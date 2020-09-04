Sinirinden tüm kıyafetlerini ateşe verdi

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da boşandığı halde eski eşiyle birlikte yaşayan Yusuf İmsaler, kıskançlık krizine girip, eşyaları yaktı.

İddiaya göre; 5 yıldır eski eşiyle aynı evde yaşamaya devam eden İmsaler, işte olduğu bir sırada A.K.’yi telefonla aradı.

Tam 22 kez eski eşini arayıp, ulaşamayan zanlı deliye döndü.

Zanlı arabasına atlayıp, eve gitti ancak eşini bulamayınca hırsını eşyalardan çıkardı.

Eski eşinin kıyafetlerini, tencereleri ateşe veren zanlı, şikayet üzerine tutuklandı.



Zanlı dün mahkemeye çıkarılırken, “Sarhoştum, sinirlerime hakim olamadım” savunması yaptı.

Pencereden içeri girdi

Duruşmada olayı aktaran polis memuru Gökhan Yıldırım, zanlı Yusuf İmsaler ile boşanmış olduğu eşiyle 5 yıldır aynı ikametgâhta yaşadıklarını belirtti.

Polis, zanlının 1 Eylül 2020 tarihinde telefonla aradığı eski eşine ulaşamadığı gerekçesiyle birlikte yaşadıkları eve gidip, A.K.’nin kilitli olan yatak odasının penceresinden içeri girdiğini söyledi. Polis memuru, zanlının eski eşine ait 15 pantolon, 2 deri ceket, pardösü, 7 shirt ve 2 çelik tencereyi ikametgah dışarısına çıkararak avluda ateşe verdiğini açıkladı.

Zanlının şikayet üzerine tutuklandığını kaydeden polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, teminat talep etti.

Özür diledi

Mahkemede söz alan zanlı, “İçkiliydim, gün boyu kendisini aradım ulaşamayınca sinirlerime hakim olamadım, özür dilerim” şeklinde konuştu.

Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, yurt dışına çıkış yasağı şartı ile zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.