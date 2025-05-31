İki ayda yargı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa Narkotik Şube tarafından, Doğru Adres Operasyonu’nda 850 gram hintkeneviri türü uyuşturucu maddeyle yakalanan Lübnanlı Omar Ghonaim, hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlı dün teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Hüseyin Özdesoy; 22 Mayıs saat 12.10’da, zanlının, uyuşturucu satışı yaptığına inanılan ikametgahına baskın yapıldığını anımsattı. Yapılan aramada, evin yatak odasında, çalışma masası üzerinde 2 ayrı çöp poşeti içerisinde 850 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıklayan polis; aynı yerde hassas terazi bulunduğunu da hatırlattı.

Zanlının, uyuşturucu maddeyi bir kilo olarak aldığını itiraf ettiğini de açıklayan polis, soruşturmanın tamamlandığını bildirdi. Zanlının, ülkede öğrenci olarak bulunduğunu, başka herhangi bir bağının olmadığını; tasarrufunda bulunan uyuşturucunun ise külliyatlı olduğunu vurgulayan polis; serbest kalması halinde kaçma ihtimali bulunan zanlının, Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesini talep etti. Mahkeme; zanlının 2 ayı geçmemek şartıyla Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi.

