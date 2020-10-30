5’i bir yerde şimdilerde hayal oldu

Ömer KADİROĞLU

Kuzey Kıbrıs’ta giderek derinleşen ekonomik kriz; yeni evlenen çiftlerin ‘hediye’ geleneğini de ortadan kaldırdı. Pandemi öncesinde evlenecek olan damatların, gelin için daha çok 5’i bir yerde takı aldığını anımsatan kuyumcular “şimdi soran dahi olmuyor” diyor.

Kuyumcular, 5’i bir yerde altın fiyatının 17-18 bin liraya yükseldiğini belirtirken, nişan yüzüklerinde dahi maliyetin bin 500 liradan başladığını söylüyor. Satışların çok azaldığına dikkat çeken kuyumcular “siyasiler, ülkenin ekonomik sorunlarına el atmalı” diyor.



Ne dediler?..

Mustafa Yüksekbaş (Pırlant Kuyumculuk)

“Altın satışlarında şu anda ciddi bir yavaşlama var. Bunun ilk sebebi altın fiyatlarının kritik bir yükselişte olmasıdır. İnsanlar ciddi tedirginlikler yaşadığı için altın almak şu an için hayal gibi duruyor. Öte yandan pandemi nedeniyle insanların alım gücünün de düşmüş olması altın satışlarını olumsuz yönde etkiliyor.

Bu yıl nişan yapmak isteyenler bin 500 liradan başlayıp isteğe ve modele göre değişen fiyatlarla nişan yüzüğü alabilir. Bir yıl içerisinde nişan yüzüklerinde neredeyse yüzde yüz bir artış oldu. Pandemi öncesinde 380 TL olan çeyrek altının fiyatı şu anda 850 TL. Tam altın 3 bin 400, yarım altın ise bin 700 lirayı buldu. Bu ciddi yükselişler karşısında insanlar daha çok gram altın almaya yöneldi ki gram altın da bugünlerde 500 TL oldu. Eskiden insanlar düğünlere gittiğinde çeyrek altın takarken utanıyordu ancak şimdilerde gram altına yöneldiler. Bu artış böyle devam ederse ekonomik kriz yaşayan vatandaşlar yarım gram altınlara yönelecekler.

Bugün insanlar alyans ve takılarla birlikte rakam olarak 10 bin TL harcıyor. 10 bin TL harcanan bir altın ise gram olarak çok bir şey tutmuyor.

Eskiden düğünlerde beşi bir yerdeler çok aranıyordu ancak şu anki durumda hayal oldu. Beşi bir yerdeler şu anda yaklaşık 17-18 bin TL civarında olduğu için sadece içinde ukde kalanların dışında kimse sormuyor.”

Ali İhsan Çevik (Altınsan Asos Kuyumculuk)

“Altın satışları şu an için düşük gidiyor. Pandemi dolayısı ile yasaklanan düğünler, insanların alım gücünün düşmesi ve altındaki hızlı yükseliş nedeniyle sıkıntılı bir süreç yaşanıyor. İnsanlar şu anda sağlık ve temel ihtiyaçlara önem veriyor ve altın alımı 4’üncü 5’inci sıralara geriliyor.

Bu yıl nişan yapacak olanlar için yüzükler yaklaşık 2 bin liradan başlayıp zevke ve talebe göre fiyatı değişebiliyor. Nişan yüzüklerinin fiyatlarında çok fazla bir değişim olmasa da has altınlarda ciddi artışlar oldu.

Şu anda çeyrek altın 850 TL civarındadır. Geçen yıla göre yüzde 70-75 civarı bir artış söz konusu oldu. Altın almak için gelen vatandaşlar daha çok günlük kullanabilecekleri 14 ayar aksesuar tarzı ürünleri tercih ediyor. Evlenecek çiftler genel olarak nişan yüzüğü ve setler tercih ediyor. Bu geniş bir yelpaze olduğu için 5 bin civarından başlayan fiyatlar olup yine zevk ve talebe göre artabiliyor. Eskiden düğünlerde en çok tercih edilen takı olan beşi bir yerdeler artık ulaşılmaz bir rakama çıktı. İnsanların alım güçlerinin düşmesi nedeniyle setler ve diğer takılar daha çok tercih ediliyor.”

Utku Parlar (Karasu Kuyumculuk) “Altın satışları şu anda ne çok iyi ne de çok kötü durumdadır. Pandemi nedeniyle her sektörde olduğu gibi bizim sektörde de sıkıntılara neden oldu. Şu anda nişan yapacak olan çiftler için yüzüklerimiz bin 500 liradan başlıyor. Tercihe göre fiyatlar değişiyor.

Çeyrek altın bugün 850 liraya yükseldi ve bu yükselişin daha da devam edeceği bekleniyor. İnsanlar bu artan fiyatlar ve düşen alım gücü nedeniyle gram altınlara yöneldiler. Gram altının fiyatı da 500 lira civarındadır. Geçtiğimiz yıl çeyrek, yarım ve tam altınların fiyatları bu yılki fiyatların yarısı kadardı. Bir yıl içerisinde ikiye katlandı.

Evlenecek olanlar genel olarak altın setlere önem veriyordu ancak şimdilerde o ağır setler yerine ince takılar, küpe, bileklik, kolye almaya yöneldiler. Yaşanan ekonomik kriz nedeniyle harcamalarını kıstılar. Eskiden düğünlerde en çok tercih edilen beşi bir yerdeler artık hayal oldu. Bu yıl bir ya da iki kişi bana beşi bir yerde sordu, soranlar da geri dönüş yapmadı. Bu takıya artık talep kalmadı.”

Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2020, 11:33