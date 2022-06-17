İki günlük ziyaret

Birleşik Krallık Wessex Kontu Prens Edward ile eşi Sophie, iki günlük bir ziyaret için adaya geliyor. Prens Edward, adada bulunduğu süre içinde Dikelya ve Agrotur’daki İngiliz üslerini de ziyaret edecek.

İngiliz Yüksek Komiserliği’nden yapılan açıklamaya göre; Prens Edward ile eşi Sophie onuruna düzenlenecek resepsiyona Rum lideri Nikos Anastasiadis’le eşi de katılacak.

Prens Edward adada bulunduğu süre içinde ‘Genç Liderler Hareketi’ konusunda bazı sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle bir araya gelecek.