Zihni Türksel unutulmadı

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sakin Şehir (Cittaslow) unvanı taşıyan Lefke’de her yıl düzenlenen Ceviz Festivali’ne katkıda bulundu.

Bu bağlamda Ceviz Festivali programı çerçevesinde gerçekleşen “Ceviz Macunu” yarışmasına destek veren LAÜ, geçen aylarda hayatını kaybeden ülkenin Gastronomi kültürüne emek vermiş ve bu alanda birçok proje ile gerek ülkenin gerekse bölgenin tanıtılamasına katkı koyan Kıbrıslı Şef ve ayni zamanda LAÜ Gastronomi Bölümü’nde akademisyenlik yapmış merhum Ünlü Şef Zihni Türksel anısı için düzenlenen organizasyona katkı koydu.

Çok değerli jüri üyelerinin, Mustafa Şah, Tanya Kilitkayalı, Selcan Oyal, Selim Yeşilpınar ve Niki Psarias’n yer aldığı Ceviz Macunu yarışmasında, LAÜ’nün katkısı ve daveti üzerine Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu Başkanı Bayram Özerk de konuk jüri olarak yer aldı. Lefke Turizm Derneği Binası’nda gerçekleşen yarışmada LAÜ Gastronomi Bölümü akademisyeni Selcan Oyal önderliğinde LAÜ öğrencileri de organizasyonda görev alarak yarışmaya katkı koydular.

Güncelleme Tarihi: 17 Haziran 2022, 10:09