Suç makinesi cezaevinde

Lefkoşa’da ilk etapta 3 iş yerini soyduğu gerekçesiyle tutuklanan daha sonra hem 5 ayrı yerden hırsızlık yaptığı hem de 8 yaşındaki çocuğa cinsel tacizde bulunduğu ortaya çıkan Nabeel Nabeel dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlının işlediği suçların ciddiyetine vurgu yapılarak tutuklu yargılanması talep edildi.

Soruşturmayı yürüten polis, zanlının 7 Haziran 2022 tarihinde saat 00.10 sıralarında Aliriza Efendi Caddesi üzerinde faaliyet gösteren My Döner isimli iş yerinin kilitsiz vaziyetteki penceresinin sineklik kısmını yırtarak içeriye giriş yaptığını söyledi.

Polis memuru, zanlının para kasası içerisinde bulunan 2 bin 300 lirayı çaldığını ifade etti.

Polis, zanlının ilk hırsızlık vakasından 20 dakika sonra Yavuz Konnolu Sokak üzerinde faaliyet gösteren Papatya Çiçekçilik isimli iş yerine girdiğini açıkladı.

Polis, iş yerinin kapalı vaziyetteki ancak kilitsiz olan ana giriş kapısını açarak içeriye giriş yapan zanlının para kasası içerisinde muhafaza edilen 245 lirayı çaldığını dile getirdi. Polis, zanlının aynı gece saat 01.50 sıralarında Ortaköy’de faaliyet gösteren Capella isimli iş yerinden hırsızlık yaptığını açıkladı. Polis, Capella isimli iş yerinin kilitsiz olan cam ana giriş kapısını açarak içeriye giriş yapan zanlının, para kasası içerisindeki 40 TL nakit para ve bir adet 70 lt’lik Jack Daniels marka içki çaldığını söyledi.

Polis memuru, meydana gelen hırsızlık vakalarının ardından iş yerleri tarafından yapılan şikayet üzerine soruşturma başlatıldığını belirtti.

Kamera görüntülerini incelediklerini ifade eden polis, zanlıyı tespit ederek 7 Haziran saat 12.00 sıralarında yakaladıklarını açıkladı. Polis memuru, gözaltına alınan zanlının üzerinde bin 935 TL bulunarak emare alındığını söyledi.

Polis, yapılan soruşturma sonucu zanlının 7 Haziran tarihinde Lefkoşa'da Hatice Tahsin Erören Sokak üzerinde bulunan çocuk parkı içerisinde 8 yaşındaki kız çocuğunu kendisine yemiş alacağı hususunda kandırarak, ailesinin rızası dışında alıkoyarak, cinsel saldırıda bulunduğunu belirtti.

Polis, zanlının tespit edilmesine müteakip yapılan soruşturma esnasında toplamda 5 farklı iş yerine girerek farklı miktarlarda para ve alkollü içkileri de çaldığının tespit edildiğini anlattı.

Polis memuru, zanlının yargılanacağı suçların hapis cezası öngördüğünü belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkeme zanlıyı ‘çocuğun cinsel dokunulmazlığını ihlal ve alıkoyma çocuğun cinsel istismarı, cinsel saldırı’ ‘Sirkat’ ‘kasti hasar’ suçlarından yargılanmak üzere 3 ayı aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderdi.