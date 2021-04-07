‘Ne olacağını bilmiyoruz’

Cenevre’de düzenlenecek 5’li konferans öncesinde açıklama yapan Rum siyasi parti liderleri, yürütülen gizli çalışmalardan şikayet etti. Özellikle AKEL lideri Andros Kiprianu bu konuda sert tepki ortaya koydu.

Kiprianu, Kıbrıs sorununun geldiği “zor durumdan” ve Kıbrıs Türk tarafı ve Türkiye’nin “talepleri” ile sergilediği katı tutumdan, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’i sorumlu tuttu. Kiprianu Anastasiadis’i, Cenevre’de kendisine eşlik etmelerini istemesine rağmen siyasi partilere, Cenevre’de ne yapacağına dair bilgi vermemekle de eleştirdi.

Haravgi’nin haberine göre Kiprianu, Derinya’da yaptığı açıklamada Anastasiadis’e, “AKEL’in önerisini ciddiye alma ve Guterres Çerçevesi’nin sadece askıda kalan konularında köprü kurucu önerilerde bulunmaya hazır olduğunu göstererek müzakerelerin kazanımlarını fiilen kabul etme” çağrısında bulundu.

Andros Kiprianu, Derinya’daki “Kültür Merkezi”nde düzenlediği basın toplantısında Anastasiadis’e, Türk tarafının, Crans Montana’dan sonra müzakere masasına dönmek istemediği, siyasi eşitliği kabul etmediği ve doğal zenginliği Kıbrıslı Türklerle paylaşmayı kabul etmediği “iddialarını yalanlamaya” çağırdı.

AKEL’in iki toplumlu iki bölgeli, BM kararlarında ifade edildiği şekliyle siyasi eşitliğe sahip federasyon çözümünden başka bir zemini asla benimsemeyeceğini söyleyen Kiprianu, “Anastasiadis’i “müzakerelere Crans Montana’da kaldığı yerden devam etmek istediğini söylemenin artık yeterli olmadığını, taktiğinde esnek olması ve Türkiye’yi uzlaşılmış çözüm zeminine geri getirmeye zorlaması gerektiğini anlamaya” çağırdı.

Suç ortağı olacak

Özellikle siyasi eşitlik konusunda uyardığı Anastasiadis’e, “gayriresmî beşli konferansa siyasi eşitliği reddettiği güçlü izlenimini veren bugünkü söylemleriyle gitmesi halinde yeni bir başarısızlığa sürüklenilecek, suç ortağı da kendisi olacak” uyarısında da bulundu.

Kiprianu, “Hidrokarbonlar konusunda, Kıbrıs Rum tarafı olarak bizi güvenceye alırken Kıbrıslı Türklerin ve Türkiye’nin endişelerini giderecek öneriler sunsun. Bunu yaparsa, ya çözüm perspektifinin yolu açılacak veya yeni bir başarısızlığın bütün sorumlusu Türk tarafı olacak” ifadelerini kullandı.

Cenevre’deki beşli görüşme öncesinde sahnenin kötümser olduğu ve uzlaşılmış çözüm zeminin daha önce hiç olmadığı kadar sorgulandığı görüşünü de ortaya koyan Kiprianu, “Türkiye’nin ve Ersin Tatar’ın iki devletteki ısrarı, kurtuluş ve yeniden birleşme çabalarının önüne çok ciddi engeller koyuyor” ifadesini kullandı.