Gerekli önlem alınmalı

Halkın Partisi (HP) Milletvekili Erek Çağatay katıldığı bir televizyon programında, vakaların hızla artarken bir taraftan da açılım yapıldığını belirterek, “Tabii ki açılım yapılmalı ancak gerekli önlemler de alınmalı” dedi.

Çağatay, koyulan kurallara uyulmasının sağlanması gerektiğini, denetim bacağındaki eksikliğin her alanda kendini gösterdiğini belirtti. Otokontrolün ortadan kalktığını söyleyen Çağatay, halkın kuralları sahiplenmediğini, ilk kapanma döneminde maske-mesafe-hijyen kuralları gayet iyi uygulanırken, bugün uygulanmadığını dile getirdi.

Çağatay, “Hükümet ortaklarının iç tartışmalarının gündemi meşgul etmesinin de zafiyet yarattığını” savundu.

“Böyle bir babanın oğlu olmak…”

Çağatay, 3 Nisan’da 32. ölüm yıldönümünde anılan babası, aynı zamanda KKTC’nin ilk Başbakan’ı Mustafa Çağatay’ı henüz daha 15 yaşındayken kaybetmenin kendisi için derin bir üzüntü, büyük bir kayıp olduğunu söyledi.

Çağatay, böyle bir babanın oğlu olmanın büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirtti.

“Hükümetteki denetim eksikliği”

Pandemiyle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Milletvekili Çağatay, “HP’nin hükümette bulunduğu dönemde kriz yönetiminde daha başarılı olunduğunu, alınan kararlara halkın daha çok uyduğunu söyledi, bunun nedeninin ise halkın duyduğu güven olduğunu” söyledi.

Mevcut hükümetin karar almakta geciktiğini, Sağlık Üst Kurulu’nun ocak ayının başında yaptığı “Kapanalım” çağrısına da kulak asılmadığını savunan Çağatay, “Belki o zaman kapanılsaydı salgın daha çabuk kontrol altına alınabilirdi. Açılım da daha çabuk olabilirdi” dedi.