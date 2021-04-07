Kaynak sorunu aşıldı

Karşıyaka’da geçtiğimiz gün meydana gelen ölümlü trafik kazasının ardından inceleme başlatan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, Karayolları Dairesi’ni devreye koydu.

Yapılan açıklamaya göre Bakan Canaltay, önceki akşam üzeri Alsancak’a giderek, bölgede ölümlü trafik kazalarının bir daha yaşanmaması için alınabilecek önlemlerle ilgili kazanın olduğu noktada incelemelerde bulundu.

Girne-Güzelyurt yolunda, ölümlü kazanın gerçekleştiği yerde daha önce de birçok kişinin trafik kazalarında yaşamını yitirdiği bilgisini alan Bakan Canaltay, Alsancak-Karşıyaka arası yaklaşık

1 km’lik yol bölümünün aydınlatılması için ilgili tüm ekipleri seferber etti.

Alsancak’ta Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ, Karşıyaka Muhtarı Ahmet Pelit, Lapta Belediyesi meclis üyeleri ve Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) yetkilisi ile görüşen Bakan Canaltay, yerinde incelemelerde hazır bulunan Karayolları Dairesi Müdürü Serhan Kazmacı ve Trafik Dairesi Müdürü Ahmet Aydın’a, bölgedeki yol güvenliğinin artırılması için gereken çalışmaların yapılması talimatını verdi.

Canaltay, bölgenin kısa sürede ışıklandırılması için Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun proje hazırladığını, yolun Karayolları Dairesi, Lapta Belediyesi ve Kıb-Tek’in ortak çalışması sonucu aydınlatılacağını ifade etti.