İki kişi tutuklandı

Suna ERDEN

Gönyeli’deki evinde cansız bedeni bulunan 21 yaşındaki Saifeldin K. Mohamed Elshafiy’nin ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor.

Yapılan otopside Saıfeldin’in iç organlarında dıştan gelen baskı sonucu hasar oluştuğu tespit edilirken, soruşturma kapsamında Amro Yehya Kamaledi Hassan ile Ahmad Mohammad Badee Hamad gözaltına alındı. İki zanlı dün tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada iddialar aktarılarak, tutukluluk talep edildi.

Soruşturmayı yapan polis, Saifeldin Khairt Mohamed Elshaify’nin 3- 5 Şubat 2021 tarihleri arasında yatak odasında vefat ettiğini anımsattı. Polis, Saıfeldin’in Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldığını, Adli Tip Uzmanı tarafından otopsi yapıldığını kaydetti. Otopside Saıfeldin’in kalp ve sağ akciğer üzerinde yapılan baskı nedeniyle tahribat ve ezilme oluştuğunun anlaşıldığını dile getiren polis, ancak kesin ölüm sebebinin ileri tetkikler sonucunda belli olacağını ifade etti.

Aranan şahıslar var

Polis, yürütülen soruşturma kapsamında 8-9 Şubat 2021 tarihleri arasında Saıfeldin’in babası Khairt Elshaify ile Amro Yehya Kamaledi Hassan’ın telefon görüşmesi gerçekleştirdiğinin belirlendiğini açıkladı. Baba ile zanlı arasında yapılan konuşmada Saıfeldin’in öldüğü gün Ahmad Mohammad Badee Hamad’ın evde olduğunun anlaşıldığını söyledi. Polis, zanlı Hassan ile zanlı Hamad’ın Lefkoşa’da tespit edilip tutuklandığını açıkladı. Polis, ayrıca olay günü ikametgâhta iki şahsın daha bulunduğunun öğrenildiğini ifade etti. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, zanlıların telefonlarında incelemeler yapılacağını, aranmakta olan şahıslarla emarelerin söz konusu olduğunu ve Saıfeldin’in kesin otopsi sonucunun beklendiğini vurgulayarak, 3 gün tutukluluk talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.