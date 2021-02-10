7 gram için 5 bin ödedi

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyon sonucu, evinde 7 gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde bulunan İsmail Güloğlu hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Zanlı dün teminat talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı. Zanlı 5 bin TL nakit teminat ve 100 bin TL’lik şahsi kefaletle serbest bırakıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Hüseyin Özdesoy, 5 Şubat 2021 tarihinde, zanlının tasarrufunda uyuşturucu madde olduğunu öğrendiklerini ve ikametgâhına baskın yaptıklarını söyledi.

Polis, yapılan arama sonucunda, yatak odasında, komedin çekmecesinde 7 gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde ele geçirildiğini anımsattı.

Soruşturmanın tamamlandığını bildiren polis, zanlının, mahkemenin uygun göreceği teminat şartlarına bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Tutku Candaş, zanlının 5 bin TL nakdi kefalet ödemesi ve bir kişinin 100 bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesi şartları ile davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına emir verdi.

Güncelleme Tarihi: 10 Şubat 2021, 11:07