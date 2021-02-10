Lefkoşa’da 29 Ocak 2021 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda ele geçirilen uyuşturucu madde ve yüklü miktardaki paralarla ilgili soruşturma tamamlandı.

Orçun Gülseren’in evinde bulunan 19 bin 515 Euro, 800 Sterlin, 33 bin 500 TL, 800 sterlin paranın büyük bir kısmının annesine ait olduğu tespit edildi. Polis, yapılan tespit üzerine emare alınan 33 bin 500 TL, 5 bin 555 euro ve 800 sterlini zanlının annesine teslim etti. Bulunan 14 bin 560 Euro paranın ise uyuşturucu geliri olduğu kesinleşti.

Soruşturmanın bitmesinin ardından zanlı dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Sattım, kazandım

Duruşmada iddiaları aktaran polis, 29 Ocak 2021 tarihinde saat 11.30 sıralarında Orçun Gülseren’in Lefkoşa’daki evinde arama yapıldığını, 30 gram hintkeneviri, 300 miligram kokain, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olan bir adet 5 TL’lik banknot ve bir telefon kartı, ucu yanık sarma sigara bulunarak emare olarak alındığını aktardı. Polis, ayrıca zanlının tasarrufunda 19 bin 515 Euro, 800 Sterlin, 33 bin 500 TL nakit paranın bulunduğunu da anımsattı. Polis, tutuklanan zanlının ifadesinde 2021 yılı Ocak ayı içerisinde uyuşturucu sattığını, 14 bin 560 Euro temin ettiğini söylediğini açıkladı.

Polis, zanlının diğer paraların ise annesine ait olduğu iddiasında bulunduğunu aktardı.

Polis, zanlıdan uyuşturucu ile ilgili izahat istendiğinde ise Ocak ayı içerisinde bin Euro karşılığında 54 gram hintkeneviri ve yarım gram kokain aldığını iddia ettiğini söyledi.

Soruşturma tamamlandı

Polis, yürütülen soruşturma kapsamında tespit edilen 33 bin 500 TL, 5 bin 555 euro ve 800 sterlin paranın zanlının annesine ait olduğunun tespit edildiğini açıkladı.

Meselenin ciddi bir boyutta olduğunu, bu nedenle zanlının yargılanmadan kaçma ihtimalinin bulunduğunu kaydeden polis, tutuklu yargı talep etti.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme zanlı hakkında tutuklu yargı kararı verdi ve 2 ayı aşmayan bir süreyle cezaevine gönderilmesine emir ver

Güncelleme Tarihi: 10 Şubat 2021, 11:06