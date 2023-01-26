İki yabancı tutuklandı

Lefkoşa’da park halinde ve kilitsiz vaziyette bırakılan Mercedes’ten 85 bin TL, 700 Euro ve 120 Dolar çalan 19 yaşındaki zanlılar Taha El Bakkali ve Marwan Bassam Najmad tespit edilerek, tutuklandı.

İkisi de üniversite öğrencisi olan zanlılar dün mahkemeye çıkarıldı.

Zanlıların Lefkoşa’da tespit edildiği, polis aracına bindirilerek karakola götürüldüğü, bu esnada üzerlerindeki çalıntı paralarla uyuşturucu maddeyi aracın koltuğunun kenarına yerleştirdikleri belirtildi.

Soruşturmayı yürüten polis memuru Birtan Başaran, zanlıların 24 Ocak 2023 tarihinde 00.10-16.00 saatleri arasında Lefkoşa'da, Gazeteci Kemal Aşık caddesi üzerinde park halinde ve kilitsiz vaziyette bulunan Muzaffer Kaya’ya ait Mercedes marka aracın içerisinden 85 bin TL, 700 Euro ve 120 Dolar çaldıklarını söyledi.

Başaran, zanlıların aynı gün Lefkoşa'da tespit edilerek, tutuklandıklarını anlattı. Başaran, zanlıların adli şubeye götürülmek üzere polis aracına bindirildiğini ifade etti. Başaran, zanlıların bu esnada üzerlerindeki parayı ve uyuşturucuyu polis aracının arka koltuğunun kenarlarına sıkıştırdığını ifade etti. Polis memuru, koltuk kenarında sıkıştırılmış vaziyette 84 bin 70 TL, 55 Euro, 20 Dolar ve henüz ağırlığı belirlenemeyen uyuşturucu maddenin tespit edilip emare olarak alındığını belirtti.

Polis, soruşturmanın yeni başladığını, aranan emareler, incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu, ayrıca zanlıların KKTC'deki statülerinin araştırılması gerektiğini belirterek, 2 gün süre istedi.

Mahkeme talebi kabul etti.