Sıkı denetim

Onur ULAĞ

Bakanlar Kurulu tarafından ilan edilen ‘Kısmi sokağa çıkma yasağı’ kurallarına uymayan 44 kişi dün polis tarafından tutuklanarak haklarında yasal işlem başlatıldı. Vatandaşlara mecbur olmadıkça evden çıkmamaları yönünde uyarı yapan polis, kısa süre için eczane ve markete gitmeyenlere izin veriyor.

Diyalog muhabirinin elde ettiği bilgilere göre dün özellikle akşam saatlerinde denetimlerini artıran polis, yolda gördüklerini önce sorguluyor, sonrasında işlem başlatıyor. Tutuklananların bir kısmının yabancı uyruklu olduğu belirtilirken “Bizim bu yasaktan haberimiz yoktur” dedikleri ifade ediliyor.

Polis göz açtırmıyor

Dünyada ve KKTC’de Coronavirüsü nedeniyle olağanüstü günlerden geçilirken, polis ekipleri, alınan tedbirlerin uygulanması için 24 saat boyunca devriye geziyor.

Parkları, piknik yerlerini, spor alanlarını ve birçok toplu alanları kontrol eden ekipler dün kısmi sokağa çıkma yasağını ihlal eden 44 kişiyi tespit etti.

Lefkoşa’da 7, Gazimağusa’da 9, Girne’de 9, Güzelyurt’ta 5, İskele’de de 14 kişi tutuklanırken, söz konusu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

Polis ekiplerinin denetimleri sabaha kadar devam etti.

Polis ekipleri, denetimler esnasında maske ve eldiven takmayı da ihmal etmedi.