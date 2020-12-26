İkisi de yargılanacak

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da gerçekleştirilen operasyonda Mehmet Emirzadeoğulları’nın evinde yarım gram uyuşturucu ele geçiren polis, yaptığı soruşturmada suçla bağlantılı Hasan Aysal’ı da gözaltına aldı. Aysal’ın Girne ve Lefkoşa’daki iki ayrı evinde yapılan aramada 17 gram hintkeneviri ile kokain kalıntıları bulundu. Bir gün arayla tutuklanan Mehmet Emirzadeoğulları ile Hasan Aysal dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Cüneyt Arkın, 2 Aralık 2020 tarihinde, Mustafa Emirzadeoğulları’nın ikametgâhında gerçekleştirdikleri arama sonucu, ucu yanık vaziyette, uyuşturuculu sigaranın yanı sıra yarım gram hintkeneviri ele geçirdiklerini söyledi.

Arkın, zanlının uyuşturucu maddeyi, Hasan Aysal’dan aldığını itiraf ettiğini belirtti.

Aysal’ın Girne’ye bağlı Hisarköy’de bulunan ikametgâhında tespit edildiğini belirten Arkın, yapılan arama sonucu 17 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirildiğini anlattı.

Göçmenköy’deki evde “kokain” izleri

Zanlının, Göçmenköy’de bulunan ikametgâhının da arandığını belirten Arkın, üzerinde kokain kalıntıları olan, tabak, 5 ve 10 TL’lik 2 adet banknot, kredi kartı, pipet ve jiletin emare olaran alındığını ifade etti.

Arkın, zanlıların soruşturmaya müdahale edemeyecek pozisyonda olduklarını bildirdi ve mahkemenin uygun göreceği teminat şartlarına bağlanmalarını talep etti.

Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlılardan, Mehmet Emirzadeoğulları’nın bir kefilin, Aysal’ın ise 2 kefilin, 75’er bin TL’lik şahsi kefalet senedi imza etmesi şartı ile davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına emir verdi.