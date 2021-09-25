İkisi serbest kaldı

Akıncılar bölgesinde para karşılığında insan kaçakçılığı yaptıkları tespit edilerek tutuklanan Ümit Barış, Hasan Karagöz, Alieu Badara Kamara ve Chernor Nueh Barrie ile yasa dışı yollardan Güney Kıbrıs’a gitmeyi talep eden Mantuila Luyeye, Mugeni Song, Muhammad Umsan, Gilbert Simon Patrıck dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkeme, ifadelerinde insan kaçakçılığı yaptıklarını kabul eden Alieu Badara Kamara ve Chernor Nueh Barrie ile güneye gitmek için onlarla anlaşan Mantuila Luyeye, Mugeni Song, Muhammad Umsan, Gilbert Simon Patrıck’i cezaevine gönderdi. Ümit Barış ile Hasan Karagöz ise toplam 20 bin nakit, 600 bin kefil kefaletiyle serbest kaldı.

Duruşmada iddiaları aktaran polis, 18 Eylül 2021 tarihinde saat 22.20 sıralarında Akıncılar bölgesinde Hasan Karaöz ve Ümit Barış’ın yardımıyla, HE 146 plakalı Ford kapalı Van araçla kaçak bir şekilde Güney Kıbrıs’a gitmeye çalışan Mantuila Luyeye, Mugeni Song, Muhammad Umsan Gilbert Simon Patrick'in görevli askerler tarafından suçüstü yakalandıklarını söyledi.

Polis, yapılan soruşturmada Hasan Karaöz ile Ümit Barış’ın 4 zanlıyı 60’ar Euro karşılığı Güney Kıbrıs’a geçirmek için gizli ittifak kurduklarının tespit edildiğini belirtti.

Gilbert Simon Patrick'in telefonunda yapılan incelemede KA 398 plakalı bir Toyota marka aracın resminin bulunduğunu belirtti. Polis, telefonda resmi bulunan araçla ilgili mesajlar olduğunu, 4 şahsın bu araçla alınacağına ve güneye götürüleceğine dair yazışmalar da tespit ettiğini ifade etti.

Polis, yapılan soruşturma sonucu KA 398 plakalı aracın sahibi Alieu Badara Kamara ile aracı kullanan Chernor Neu Barrıe’nin tespit edildiğini anlattı. Polis, Barrie’nin ifade vererek, Kamara ile birlikte insan kaçakçılığı yaptığını itiraf ettiğini açıkladı.

Polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme, Ümit Barış ile Hasan Karaöz’ün 10’ar bin TL nakit teminat yatırması ve her biri için 3’er kefilin 100’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Mantuila Luyeye, Mugeni Song, Muhammad Umsan, Gilbert Simon Patrick, Alieu Badara Kamara ve Chernor Nueh Barrie ise tutuklu yargılanmak üzere 40 gün süreyle cezaevine gönderildi.