banner493

Sanatsal eşitlik

ABD Lefkoşa Büyükelçiliğinin düzenlediği sergide iki Kıbrıslı Türk ve iki Kıbrıslı Rum fotoğrafçının eserleri de sergilendi 

Sanatsal eşitlik
banner432

Kıbrıs Türk Fotoğraf Derneği (FODER), Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Lefkoşa Büyükelçisi Judith Garber himayelerinde verilen “Elçiliklerde Sanat Koleksiyonu” resepsiyonuna katıldı.
Açıklamaya göre; çarşamba akşamı, Güney Lefkoşa’daki ABD Büyükelçiliği’nde yer alan “Okyanuslar ve Denizler” temalı etkinlikte, ABD Büyükelçisi Garber’in kişisel koleksiyonunun yanı sıra iki Kıbrıslı Türk ve iki Kıbrıslı Rum fotoğrafçının eserleri de sergilendi.
Açıklamada, sergiye katılmak için FODER’in 12 üyesinin başvurduğu, Elçilik tarafından yapılan seçki sonucunda, Cemal Okur ve Yeliz Sönmez’in fotoğraflarının sergilendiği kaydedildi.
Resepsiyonda, ABD Büyükelçisi Garber’in FODER üyeleri ve Rum fotoğraf sanatçıları ile sohbet etme imkanı bulduğu da belirtildi.

banner512
YORUM EKLE
Gönder
banner502
SIRADAKİ HABER
Gerekli önlemler alındı
Gerekli önlemler alındı
  1. KIBRIS

banner464

banner459

banner472

banner460