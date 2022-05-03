İlginç bir durum

Ömer KADİROĞLU

Ağır bir ekonomik krizin hüküm sürdüğü KKTC’de dün bayram tatili nedeniyle mağazaların çok büyük kapalıydı.

Bundan habersiz olan yabancılar ve Kıbrıslı Rumlar ise kara sınır kapılarından kuzeye akın etti.

Özellikle Lokmacı kapısından çok sayıda turist yürüyerek Arasta’ya geçti. Ancak buradaki dükkanların büyük bir kısmının kapalı olduğu fark edilince hayal kırıklığı yaşandı.

Açık olan iş yerleri ve lokantalar ise güzel iş yaptı.

Diyalog’a konuşan bölge esnafı, yabancı turistler sayesinde ayakta durduklarını belirterek “bayram da olsa çalışıp, kirayı, elektrik parasını ve personel maaşını çıkarmaya çalışıyoruz” dedi.

Lefkoşa’nın Metehan kapısı da dün yine hareketliydi. Yüzlerce Kıbrıslı Rum araçlarıyla kuzeye geçip, etrafı dolaştı. Açık olan benzinciler ve dükkanlar iyi iş yaptı.

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Çocuklar Lunapark ’ta eğlendi

Bayramların vazgeçilmez eğlence yelerinden biri olan ancak pandemi nedeniyle son 2 yıldır kurulamayan Lunapark dün erken saatlerde dolmaya başladı. Bayramın ilk gününde akşamüzeri açılması planlanan Lunapark talep üzerine erken faaliyete geçti. Lefkoşa Fuar Alanı’nda kurulan bayram yerine aileleriyle birlikte giden çocuklar çarpışan arabalara, dönme dolaplara bindi, stantlarda satılan güzel yiyeceklerden tattı. Gün boyu eğlenen çocuklar 2 yılın özlemini giderdi.