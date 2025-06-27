Bakan çok, alan yok

Hüseyin ÇİÇEK
Gazimağusa’da otobüs terminalinde Perşembe günleri kurulan halk pazarında bazı ürünlerin fiyatı cep yaktı. Pazarda kirazın fiyatı 500’ün altına düşmezken, asma yaprağı 700 liradan alıcı bekledi. Sultani üzüm 200, şeftali ve kayısı 150 liradan satışa sunuldu. Limon 150, muz 75 ve elma 70 liradan tezgaha konulurken, armut 150 liradan satıldı. Sebzeler arasında börülce 150, mantar ise 100 liradan alıcı bekledi. Kilosu 10 liraya satılan karpuz en çok rağbet gören ürün oldu. Patates 35, kabak ve domates 30, soğan 35, biber 60, patlıcan ise 40 liradan tezgâhlardaki yerini aldı.
Pazarda bazı ürünlerin fiyatı şöyleydi:
Karpuz: 10 TL
Kavun: 30 TL
Şeftali: 150 TL
Kayısı: 150 TL
Muz: 75 TL
Kiraz: 500 TL
Sultani yaprak: 700 TL
Limon 150 TL
Patates: 35 TL
Biber: 50-60 TL
Patlıcan: 40 TL
Erik: 150 TL
Soğan: 35 TL
Kabak: 30 TL
Börülce: 150 TL
Portakal: 30 TL
Domates: 30 TL
Elma: 70 TL
Armut: 150 TL
Mantar: 100 TL
Üzüm: 200 TL