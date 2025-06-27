Bakan çok, alan yok

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da otobüs terminalinde Perşembe günleri kurulan halk pazarında bazı ürünlerin fiyatı cep yaktı. Pazarda kirazın fiyatı 500’ün altına düşmezken, asma yaprağı 700 liradan alıcı bekledi. Sultani üzüm 200, şeftali ve kayısı 150 liradan satışa sunuldu. Limon 150, muz 75 ve elma 70 liradan tezgaha konulurken, armut 150 liradan satıldı. Sebzeler arasında börülce 150, mantar ise 100 liradan alıcı bekledi. Kilosu 10 liraya satılan karpuz en çok rağbet gören ürün oldu. Patates 35, kabak ve domates 30, soğan 35, biber 60, patlıcan ise 40 liradan tezgâhlardaki yerini aldı.

Pazarda bazı ürünlerin fiyatı şöyleydi:

Karpuz: 10 TL

Kavun: 30 TL

Şeftali: 150 TL

Kayısı: 150 TL

Muz: 75 TL

Kiraz: 500 TL

Sultani yaprak: 700 TL

Limon 150 TL

Patates: 35 TL

Biber: 50-60 TL

Patlıcan: 40 TL

Erik: 150 TL

Soğan: 35 TL

Kabak: 30 TL

Börülce: 150 TL

Portakal: 30 TL

Domates: 30 TL

Elma: 70 TL

Armut: 150 TL

Mantar: 100 TL

Üzüm: 200 TL