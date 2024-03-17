5 yıl yatacak

Abdullah SUİÇMEZ

Girne bölgesinde 6 ev ve 4 işyerini soyduğu gerekçesiyle 5 yıl hapis cezasına çarptırılan

Pakistanlı Abdul Wahab Khan tutuklu bulduğu Lefkoşa’da Organize Sanayi Bölgesinde bulunan eski Merkezi Cezaevinden firar etti. Edinilen bilgiye göre; saat 14.30 sıralarında, cezaevini çevreleyen çevre duvarı üzerinden atlayarak kaçan sanık, kısa süre sonra tespit edildi. Gardiyanlar tarafından cezaevi yakınlarında bulunan korkuluk alanda tespit edilen mahkum yeniden cezaevine yerleştirildi.

Ne olmuştu

Sanık, suç ortağıyla birlikte 2023 yılı nisan- mayıs ayları içerisinde Girne bölgesinde 6 ev ve 4 iş yerinden hırsızlık yapmıştı. Elektronik eşyalar, para, takı gibi eşyalar çalan sanık ile suç ortakları 17 Mayıs tarihinde yakalanmıştı. Yargılanan sanık, Girne Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 5 yıl hapse mahkum edilmişti.



