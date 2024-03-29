İkinci kez yargıda

Lefkoşa'nın Marmara bölgesinde aynı mahallede yaşadığı 79 yaşındaki annesini tehdit ettiği iddia edilen Bilger Somer tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Zanlının daha önce hem annesine hem de eniştesine karşı tehdit ve rahatsızlık suçları işlediği, hatta 30 gün hapis yattığı belirtildi.

Zanlının önceki günde evinin sınırına eniştesi tarafından çekilen brandayı yakmak istediği, bunu görüp kendisini uyaran annesini, “Beni polise şikayet edersen seni boğazlarım, evin etrafına benzin dökerim sende içindeyken çakmak çakıp yakarım" diyerek tehdit ettiği belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis, zanlının 26 Mart 2024 tarihinde saat 12.00 sıralarında Marmara bölgesindeki ikametgahının sınır duvarına eniştesi tarafından çekilen bir metre uzunluğundaki brandayı elindeki sigara ile bir santim yaktığını söyledi. Polis, zanlının olayı gören şikayet edeceğini söyleyen annesine hitaben "Beni şikayet edersen seni boğazlarım, evin etrafına benzin dökerim sende içindeyken çakmak çakıp yakarım" demek sureti ile şiddet tehdidinde bulunduğunu açıkladı.

Polis, şikayet üzerine zanlının aynı gün tutuklandığını belirtti. Polis, zanlının 13 Ocak 2024 tarihinde yine komşularını rahatsız ettiği gerekçesiyle hakkında dosya tazmin edildiğini kaydetti. Polis, zanlının 21 Ocak 2024 tarihinde ise yine annesine şiddet tehdidinde bulunduğunu açıkladı. Polis, zanlının 2 Şubat 2024 tarihinde ise annesine karşı şiddet tehdidi ve itale-i lisan suçlarını işlediğini, bu dosyadan

30 gün hapis cezası aldığını ve 4 Mart 2024 tarihinde tahliye olduktan 23 gün sonra aynı suçları işlemeye devam ettiğini açıkladı. Polis, zanlının serbest kalması halinde aynı suçları işlemeye devam edeceğini belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkemede söz hakkı alan zanlı ise annesinin 79 yaşında olduğunu, bazı şeyleri uydurduğunu iddia etti.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, zanlının 45 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.