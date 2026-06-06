İş birliği çağrısı yapıldı

Kıbrıs Türk Sigorta Acenteleri Birliği, sigorta sektörüne duyulan güveni zedeleyebilecek her türlü usulsüz uygulama ve etik dışı davranışı kınadığını açıkladı. Birlik, prim tahsilatlarında 3D Secure doğrulama sisteminin sektör genelinde standart hale getirilmesine destek verdiklerini açıkladı.

Birlik Yönetim Kurulu imzasıyla yapılan açıklamada, sigorta sektörünün sürdürülebilir gelişiminin güven, şeffaflık, hesap verebilirlik ve iş birliği ilkeleri üzerine kurulu olduğu belirtilerek, bu değerlerin korunmasının tüm paydaşların ortak sorumluluğu olduğu vurgulandı. Son günlerde kamuoyuna yansıyan ve yargı süreci devam eden bazı gelişmelerin, sektörde güvenlik, tahsilat süreçleri ve dijital doğrulama mekanizmalarının önemini yeniden gündeme getirdiği ifade edilen açıklamada, devam eden hukuki süreçlere ilişkin değerlendirme yapılmasının doğru bulunmadığı kaydedildi.

Açıklamada, iddiaların bireysel nitelikte olduğu, sektörün büyük çoğunluğunun faaliyetlerini mevzuata, etik kurallara ve mesleki sorumluluk anlayışına uygun şekilde sürdürdüğü ifade edilerek, yaşanan gelişmelerin tüm sektöre mal edilmemesi gerektiği vurgulandı.

Sigorta sektörünün sigortalıların güveni ve prim emanetine dayalı bir yapı olduğuna dikkat çekilen açıklamada, düzenleyici kurumlar ve tüm paydaşların güven ortamını güçlendirecek uygulamaların hayata geçirilmesi konusunda ortak sorumluluk taşıdığı belirtildi.

Birlik, benzer durumların önlenmesi amacıyla sigorta prim tahsilatlarında 3D Secure doğrulama sisteminin sektör genelinde standart hale getirilmesine destek verdiklerini açıkladı. Ayrıca SMS veya e-posta yoluyla iletilen güvenli ödeme bağlantıları üzerinden tahsilat yöntemlerinin yaygınlaştırılmasının önemine dikkat çekildi.

Açıklamada, sigorta sektörünün geleceğinin güven, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri üzerine inşa edilmesi gerektiği ifade edilerek, tüm paydaşlara iş birliği çağrısı yapıldı.