Teminatla serbest kaldı

Lefkoşa’da Rum vatandaşı Andreas Christofou'nun bir otelde unuttuğu cep telefonunu çaldığı tespit edilen Sinan Tunç hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Çalınan telefonun zanlının tasarrufunda bulunduğu belirtildi.

Kamera görüntülerinden tespit edilerek yakalanan zanlı dün teminat talebi ile yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada iddiaları aktaran polis, Kuzey Kıbrıs’a günü birlik ziyarete gelen Rum vatandaşı Andreas Christofou'nun Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir otelde Huaweii marka cep telefonunu unuttuğunu söyledi. Polis, Christofou'nun oyun makinesi üzerinde unuttuğu telefonun kaybolduğunu, incelenen kamera görüntülerinde zanlının aldığının görüldüğünü belirtti.

Polis, zanlının 8 Şubat 2020 tarihinde Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklandığını ifade etti. Polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, 2 bin 500 TL nakit teminat yatırması ve bir kefilin 50 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması şartlarıyla zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.



