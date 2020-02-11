Büyük panik yaşandı

Güney Kıbrıs’ta dün corona virüsü paniği yaşandı. Moskova-Larnaka seferini yapan bir yolcu uçağında Çinli bir kadının corona virüs semptomlarını göstermesi sonrasında, uçaktaki yolcu ve mürettebattan 20’si karantinaya alındı.

Rum haber kaynakları, Güney Kıbrıs’ta daimi olarak ikamet eden ve birkaç gün önce Çin’de bulunan kadının uçak seyahati sırasında corona virüs semptomlarını gösterdiğinin belirlenmesi üzerine, Larnaka Havaalanı’na inişi sonrasında saat 13.30’da gözlem altına alındığını bildirdi.

Rum Sağlık Bakanlığı da virüs şüphesi taşıyan yolcunun Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne yatırıldığını açıkladı. Yapılan testte yolcunun corona virüs olmadığı, testin negatif çıktığı öğrenildi.