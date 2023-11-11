İnceleme sürüyor

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Sahte reçete soruşturması kapsamında tutuklanan eczacılar teminatla serbest kaldı

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Hüseyin ÇİÇEK
Sahte reçete soruşturması kapsamında, Gazimağusa’da tutuklanan 5 eczacı dün mahkemeye çıkarılarak, davaları görüşülünceye kadar uygun teminatla serbest bırakıldı.
Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis çavuşu Mehmet Emin Doğan, mahkeme huzurundaki zanlılardan, E. İ. K.’nin 2022 Ekim ile 2023 Ağustos ayları arasında düzenlemiş olduğu toplam 2 bin 538 adet sosyal sigortalı reçetesinden, 31  tanesinin sahte olduğunu anımsattı. Mahkeme huzurundaki H. E. E.’nin de aynı tarihler arasında düzenlemiş olduğu reçetelerden 23  tanesinin sahte olduğunun belirlendiğini açıkladı.
Polis, yine mahkeme huzurundaki zanlılardan F.C.’nin  aynı tarihler arasında düzenlemiş olduğu reçetelerden  22  tanesinin sahte olduğunun belirlendiğini söyledi.  Polis memuru, zanlı N.G’nin de aynı tarihler arasında düzenlemiş olduğu reçetelerden 18 tanesinin sahte olduğunun tespit edildiğini mahkemeye aktardı.
Polis son olarak zanlı H.’H.’nin  aynı tarihler arasında düzenlediği 23  tane reçetenin sahte olduğunun tespit edildiğini açıkladı. 
Soruşturmanın tamamlandığını bildiren polis, zanlıların uygun teminata bağlanmasını talep etti. Mahkeme, zanlıların, 50’şer bin TL nakdi kefalet ödemesine ve KKTC vatandaşı 2’şer kefilin, 300’er bin TL’lik şahsi kefalet senedi imza etmesine emir verdi. 

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