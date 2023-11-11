İnceleme sürüyor

Hüseyin ÇİÇEK

Sahte reçete soruşturması kapsamında, Gazimağusa’da tutuklanan 5 eczacı dün mahkemeye çıkarılarak, davaları görüşülünceye kadar uygun teminatla serbest bırakıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis çavuşu Mehmet Emin Doğan, mahkeme huzurundaki zanlılardan, E. İ. K.’nin 2022 Ekim ile 2023 Ağustos ayları arasında düzenlemiş olduğu toplam 2 bin 538 adet sosyal sigortalı reçetesinden, 31 tanesinin sahte olduğunu anımsattı. Mahkeme huzurundaki H. E. E.’nin de aynı tarihler arasında düzenlemiş olduğu reçetelerden 23 tanesinin sahte olduğunun belirlendiğini açıkladı.

Polis, yine mahkeme huzurundaki zanlılardan F.C.’nin aynı tarihler arasında düzenlemiş olduğu reçetelerden 22 tanesinin sahte olduğunun belirlendiğini söyledi. Polis memuru, zanlı N.G’nin de aynı tarihler arasında düzenlemiş olduğu reçetelerden 18 tanesinin sahte olduğunun tespit edildiğini mahkemeye aktardı.

Polis son olarak zanlı H.’H.’nin aynı tarihler arasında düzenlediği 23 tane reçetenin sahte olduğunun tespit edildiğini açıkladı.

Soruşturmanın tamamlandığını bildiren polis, zanlıların uygun teminata bağlanmasını talep etti. Mahkeme, zanlıların, 50’şer bin TL nakdi kefalet ödemesine ve KKTC vatandaşı 2’şer kefilin, 300’er bin TL’lik şahsi kefalet senedi imza etmesine emir verdi.