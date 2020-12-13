‘İndirim şenliği’ beklenen ilgiyi görmedi

Ömer KADİROĞLU

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) tarafından gerçekleştirilen “Arasta indirim günü” etkinliği, esnafın beklediği hareketliliği sağlamadı. Renkli etkinliklere ev sahipliği yapan etkinliğe halkın ilgisinin az olması ‘Yeterli tanıtımın’ yapılmamasına bağlandı. Siyasi erkanın da katıldığı etkinlik Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı’nın da katılımıyla saat 10.00’da kortej yürüyüşü ile başladı. Etkinlikte konserler, dans gösterileri, çocuk atölyeleri, çocuk konserleri, çocuk oyunları ve kukla gösterileri de yer aldı. Lefkoşa gezi treninin gün boyu ücretsiz Surlariçi turu yaptırdığı etkinlik

saat 20.00’ye kadar devam etti.

Diyalog’a konuşan LTB Başkanı Harmancı, “Bu yıl çok özel durumlardan geçiyor tüm ekonomimiz. Geçirdiğimiz bu sıkıntılı günlerde en fazla zarar gören Arasta ve Lokmacı esnafı olmuştur. Burada Lokmacı kapısına dayalı bir ekonomi vardı. Kapıların kapanması ile buradaki esnaf neredeyse siftah yapmadan dükkânlarını kapatıyordu. Pandemi koşulları nedeniyle sürekli olarak etkinlik yapma imkânımız da yok. Havanın güzelliğini fırsat bilerek yeni yılda esnafa ve halka bir moral olması için ekip arkadaşlarımızla çok güzel bir etkinlik tasarladık” dedi.

Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2020, 05:01