Endişe verici

Mutluyaka-Tuzla anayolu üzerinde önceki akşam 63 yaşındaki Melahat Baykur’un ölümüyle sonuçlanan kazada ağır yaralanan eşi Sadettin Baykur da dün sabah karşı hayatını kaybetti.

Avtepe-Derince anayolunda 10 Ekim’de meydana gelen kazada ağır yaralanan Beyro Yıldırım da dün sabah yaşamını yitirdi.

Girne’de önceki akşam Mustafa Çağatay Caddesi üzerinde meydana gelen kazada da 31 yaşındaki Ömer Ülker de hayatını kaybetmişti.

Böylelikle son 2günde kazalar sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 4 oldu.

Baykur sabaha karşı yaşamını yitirdi

Mutluyaka-Tuzla anayolu üzerinde önceki akşam 63 yaşındaki Melahat Baykur’un ölümüyle sonuçlanan kazada ağır yaralanan eşi Sadettin Baykur da dün sabah karşı hayatını kaybetti.

Sadettin Baykur tedavi gördüğü Gazimağusa Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Servisinde yapılan tüm

müdahalelere rağmen kurtarılamayarak saat 06.00 sıralarında yaşamını yitirdi.

Polis açıklamasına göre; kazada ağır yaralanan Rahmi Ovalı (E-64) beyin kanaması teşhisi ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilerek yoğun bakım servisinde müşahede altına alınırken, kazada yaralanan Nejla Ovalı (K-63) ise Gazimağusa Devlet Hastanesinde müşahede altında tutuluyor.

JG 204 plakalı araç sürücüsü Mustafa Kimyalar (E-66) ise taburcu olmasının ardından tutuklandı.

Melahat Baykur'un (olay yerinde hayatını kaybettiği kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Yıldırım 7 gün dayandı

Bu arada Avtepe-Derince anayolunda meydana gelen kazada ağır yaralanan Beyro Yıldırım da dün sabah saat 11.00 sıralarında yaşamını yitirdi.

Avtepe-Derince ana yolunda 10 Ekim’de meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 57 yaşındaki Beyro Yıldırım tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, kaza; Beyro Yıldırım’ın, yönetimindeki FD 414 plakalı araçla Avtepe’den Derince istikametine doğru seyrederken dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip, yoldan çıkarak, beton direğe çarpıp takla atması sonucu meydana geldi.

Kazada ağır yaralanan Yıldırım, beyin kanaması teşhisi ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Servisi’nde tedavi görüyordu.

Ülker kamyonun altında kaldı

Girne’de önceki akşam Mustafa Çağatay Caddesi üzerinde meydana gelen kazada da 31 yaşındaki Ömer Ülker hayatını kaybetmişti.

Ülker’in ölümüyle sonuçlanan kazanın ardından 'ihmalkarlık' suçlamasıyla tutuklanan Kamil Arslan ve Ali Akbar dün sabahın erken saatlerinde mahkemeye çıkarıldı.

Polis zanlılar aleyhindeki soruşturmanın devam ettiğini ifade ederek bir gün tutukluluk talep etti. Mahkeme zanlıların bir gün tutuklu kalmasına karar verdi.