Cenazesi bugün

Girne’nin tanınan doktorlarından Dr. Münür Hüdaverdi 70 yaşında hayatını kaybetti.

Hüdaverdi’nin vefatı başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini üzdü.

Dr. Münür Hüdaverdi, bugün Girne Nurettin Ersin Paşa Camisi’nde kılınacak cenaze namazının ardından Karaoğlanoğlu Kabristanlığında son yolculuğuna uğurlanacak.

Uzun yıllar sağlık alanında hizmet veren Hüdaverdi, hastalarına şifa dağıtan değerli bir isim olarak biliniyordu.

Emekli başhekim Dr. Bülent Dizdarlı, sevilen doktor Münür Hüdaverdi’nin ölümünün ardından “Girne’nin kahramanı öldü” yorumunu yaptı.

Dizdarlı’nın paylaşımı şöyle:

“Girne’nin kahramanı öldü.

Evet, o tartışmasız bir kahramandı. Girne ve çevresinde arandığında bulunan, kendisine müracaat edeni asla çevirmeyen, karşısındaki ile her zaman empati kuran bir insandı. Özellikle yetiştirdiği iki hekim oğluna bu özelliğini nakletmeyi başaran mükemmel bir babaydı da aynı zamanda.

Hekimlik onuru için verilecek bir kavgada hedef tahtası olacağını bile bile bir adım öne çıkmaktan asla imtina etmeyen bir kişiydi.

Onu özleyecek miyiz?

Hem özleyecek hem de arayacağız.”

Tatar: Önemli hizmetleri oldu

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da Hüdaverdi’nin vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayınlandı. Tatar mesajında şunları belirtti:

“Dr. Münür Hüdaverdi’nin vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Çok uzun yıllar bir doktor olarak halkımıza önemli hizmetleri olmuştur. Kendisine Allahtan rahmet, yaslı ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.”

