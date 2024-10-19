Sırada İran var

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ayın başından beri beklenen misilleme kapsamında İran’da saldırı düzenlenecek hedeflerin listesini onayladı. ABC News'e konuşan İsrailli bir kaynak, Netanyahu'nun İran'a yönelik misilleme saldırısına onay verdiğini belirtti. Onaylanan hedeflerin tümünün askeri hedefler olup olmadığı ise belirsizliğini koruyor. İran, bu ayın başında İsrail topraklarına geniş çaplı bir füze saldırısı düzenledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Tahran'ın füze saldırısına verilecek yanıt için belirlenen hedeflere onay verdiği bildirildi.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, saldırının gerçekleştiği 1 Ekim tarihinden beri İran'a "ölümcül, kesin ve şaşırtıcı" bir yanıt verileceği konusunda ısrar ediyor.

İsrailli yetkililer, nükleer tesisler de dahil olmak üzere İran'ın enerji altyapısına yıkıcı saldırılar düzenlenmesi çağrısında bulundu.

ABC News'e konuşan İsrailli bir kaynak, Netanyahu'nun İran'a yönelik bir misilleme saldırısına onay verdiğini belirtirken, hedefler hakkında fazla ayrıntı vermedi.

Bu hedeflerin tümüyle askeri hedefler olup olmadığı da belirtilmedi. Misilleme saldırısının takviminin henüz belirlenmediği de vurgulandı.

Bu haftanın başlarında, Amerikan gazetesi Washington Post, Netanyahu'nun ABD Başkanı Joe Biden'a, İsrail'in yalnızca İran askeri hedeflerine saldıracağına dair söz verdiğini ileri sürmüştü.

Biden, İsrail liderini Tahran'ın petrol veya nükleer altyapısına saldırmaktan kaçınmaya çağırmıştı.

Netanyahu'nun ofisinden salı günü yapılan açıklamada, İsrail'in ABD'yi dinleyeceği, ancak kararlarını ulusal çıkarlarına göre vereceği belirtildi.