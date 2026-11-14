İnternet hızlanacak

Kuzey Kıbrıs Turkcell (KKTCELL), 15 Kasım Pazar günü 5G teknolojisine geçiyor. KKTCELL Genel Müdürü Murat Küçüközdemir, yeni teknolojiyle daha yüksek internet hızı, daha düşük gecikme süresi ve daha güçlü bağlantı kapasitesi sunulacağını açıkladı.

Kuzey Kıbrıs Turkcell, 5G teknolojisine geçiş öncesinde Grand Pasha Lefkoşa’da basın toplantısı düzenleyerek yeni dönemin detaylarını kamuoyuyla paylaştı.

Toplantıda sunum yapan KKTCELL Genel Müdürü Murat Küçüközdemir, Turkcell Grubu’nun Kıbrıs’taki 27 yıllık faaliyet sürecine değinerek bugüne kadar ülkeye 307 milyon dolarlık altyapı yatırımı yaptıklarını söyledi. Küçüközdemir, şirketin hayata geçirdiği projeler ve sosyal sorumluluk çalışmaları hakkında da bilgi verdi.

5G’ye geçiş tarihi 2026’ya çekildi

2023 yılında 4,5G teknolojisinin lansmanını gerçekleştirdiklerini ve aynı dönemde 5G lisansını aldıklarını belirten Küçüközdemir, başlangıçta 2028 yılı için planlanan 5G geçişinin 2026 yılına çekildiğini kaydetti.

Küçüközdemir, 15 Kasım Pazar günü ülkedeki iki mobil operatörün de 5G teknolojisine geçeceğini hatırlattı.

Yeni teknolojiyle internet hızının önemli ölçüde artacağını, gecikme süresinin azalacağını ve aynı anda daha fazla cihazın güçlü bağlantı kurabileceğini ifade eden Küçüközdemir, gerçekleştirilen testlerden örnekler paylaştı.

90 bin haneye 300 Mbps'ye kadar hizmet

Altyapı yatırımlarına da değinen Küçüközdemir, ülkede en fazla baz istasyonuna sahip operatör olduklarını belirterek, mevcut altyapılarıyla 90 bin haneye 300 Mbps'ye kadar internet hizmeti sunabileceklerini söyledi.

5G Superbox paketleri hakkında da bilgi veren Küçüközdemir, yeni hizmetle ev internetinde farklı bir deneyim sunmayı hedeflediklerini kaydetti.

Evlerde internet bağlantısının daha geniş alanlara ulaşmasını sağlayan “Mesh” teknolojisine de değinen Küçüközdemir, bu sistem sayesinde evin farklı noktalarında daha güçlü internet bağlantısı sağlanabileceğini anlattı.

Mobil internet kapasitesi beş katına çıkacak

5G'nin mobil internet kullanımına sağlayacağı katkılara dikkat çeken Küçüközdemir, mobil paketlerde sunulabilecek kapasitenin beş katına çıkacağını belirtti.

Ülkede kullanılan cep telefonlarının yaklaşık yüzde 60'ının 5G teknolojisiyle uyumlu olduğunu aktaran Küçüközdemir, kullanıcıların yeni teknolojiye geçişini desteklemek amacıyla 5G uyumlu cihaz kampanyaları düzenleyeceklerini açıkladı.

Yeni hizmetler de sunulacak

5G teknolojisinin kurumsal kullanımdaki önemine de dikkat çeken Küçüközdemir, şirketlerin yeni nesil bağlantı teknolojisinden farklı alanlarda yararlanabileceğini ifade etti.

Küçüközdemir ayrıca KKTCELL'in yakında kullanıcılarla buluşturmayı planladığı SuperboxGO, VoWiFi ve Single Number gibi yeni ürün ve hizmetler hakkında bilgi verdi.

Basın toplantısı, ülkenin farklı noktalarında gerçekleştirilen 5G hız testlerine ilişkin videoların gösterilmesi ve Turkcell Deneyim Evi'ne 5G teknolojisi üzerinden canlı bağlantı yapılmasıyla sona erdi.

Güncelleme Tarihi: 14 Kasım 2026, 10:16