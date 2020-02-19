İran fıstığını seviyor

Lefkoşa’da çalıştığı Tüccaroğlu isimli işyerinden badem ve fıstık çaldığı iddia edilen Muhammed Pekalın şikâyet üzerine gözaltına alındı. Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlının 22 buçuk kilo çiğ badem, 30 kilo İran fıstığı ve 30 kilo Antep fıstığı çaldığı belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis, Tüccaroğlu isimli işyerinde çalışan zanlı Muhammed Pekalın’ın depodan kuru yemiş çaldığı gerekçesi ile tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlının 14-15 Şubat tarihleri arasında 22 buçuk kilo çiğ badem, 30 kilo İran fıstığı ve 30 kilo Antep fıstığı çaldığını ifade etti.

Polis, zanlının tespit edilerek tutuklandığını, çaldığı ürünlerin tasarrufunda bulunduğunu söyledi. Polis memuru, zanlının suçunu kabul eder nitelikte gönüllü ifade verdiğini aktardı.

Polis, zanlının vermiş olduğu ifadenin araştırıldığını, ayrıca çalıştığı süre içerisinde başka ürün alıp almadığının kamera görüntülerinden inceleneceğini belirterek,3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.