İşlemler başlamış

Gönyeli’de gece ve gündüz birçok kez çıplak gezdiği tespit edilen Nijerya uyruklu Olanrewaju Dominic Ajayı hakkındaki soruşturma tamamlandı. Geçtiğimiz Cuma günü mahkemeye çıkarılarak hakkında 3 gün tutukluluk emri alınan Olanrewaju Dominic Ajayı’nın ihraç edileceği öğrenildi. ihraç işlemlerinin başlatıldığı belirtilirken, Gönyeli bölgesinde incelenen kamera görüntülerinden zanlının çıplak gezmek sureti ile ‘Namus ve ahlaka aykırı hareket’ suçunu işlediği belirlendi.

Zanlı 26 Mayıs 2022 tarihinde sabah saat 08.00 sıralarında Gönyeli'de bulunan bir apartmanın merdiven boşluğunda pantolonunu çıkarıp edep yerini göstermek sureti ile namus ve ahlaka aykırı harekette bulunmuştu. Zanlı çevre sakinlerinin şikayeti üzerine gözaltına alınarak, mahkemeye çıkarılmıştı. Zanlı hakkında 3 gün tutukluluk emri alınırken, duruşmada çıplak gezmesinin yanı sıra nedensiz bir şekilde bağırıp çevreyi rahatsız ettiği açıklanmıştı. Zanlının sadece 26 Mayıs günü değil, farklı tarihlerde ve saatlerde Gönyeli'de birçok sokakta çıplak vaziyette dolaştığına dair kamera görüntülerinin tespit edildiği belirtilmişti.

Bölgedeki birçok kamera görüntüsünü inceleyen ve zanlının sürekli olarak çıplak dolaştığını belirleyen polis, ihraç işlemi başlattı.