Haziran sonuna kadar açık

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nde (UKÜ) Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Merkezi ve Başbakan Yardımcılığı, Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi Müdürlüğü iş birliğinde Kıbrıs, kadın ve şiir temalı “Şiirden Kadınlar” resim sergisi gerçekleştirildi.

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Başkanı, Ressam Doç. Dr. Ferhunde Öner’in Kıbrıslı Türk kadın şairlerinin portrelerinden oluşan kişisel eserleri sergide izlenime sunuldu.

Açılış konuşmasını yapan Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Merkezi Başkanı Mihrican Aylanç, resim ve şiir arasındaki bağlantının önemine işaret etti.

Aylanç, serginin, Kıbrıs’ın, kadınların, şiirin, resmin sunduğu bütün imkanları gözler önüne serdiğini ifade etti.

Başbakan Yardımcılığı, Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu da güzel bir oluşuma ortak olmanın, katkı koymanın ve imza atmanın mutluluğu ile gururunu yaşadıklarını belirtti.

Ressam Doç. Dr. Ferhunde Öner ise serginin, uzun ve içtenlikli bir sürecin ardından ortaya çıktığını belirtti ve kendini anlatmanın en iyi yolunun resim yapmak olduğunu söyledi.

UKÜ Rektörü Prof. Dr. Halil Nadiri de KKTC için Üniversitelerin sosyal kültürel alana, entellektüel gelişmeye etkisinin büyük olduğunu kaydetti.

Serginin açılışına katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, topluma hizmetin bu gibi etkinliklerin gündeme gelmesi ve sanata verilen önem ile daha da öne çıktığını söyledi.

Sergi, UKÜ Eğitim ve Lisansüstü Bilimler Merkezi Sergi Alanında Haziran sonuna kadar 08.00-18.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.



Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2022, 10:07