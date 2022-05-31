Ülkenin her yanı risk altında

Ömer KADİROĞLU

Geçitköy’de geçtiğimiz Cuma günü çıkan büyük yangının etkileri sürerken, dün Girne’ye bağlı Boğaz bölgesinde ve Kozanköy’de panik yaşandı.

Boğaz’da polis karakolunun ön kısmındaki arazide dün öğle saatlerinde çıkan yangın çevre sakinlerini harekete geçirdi.

Yerleşim yerlerine ulaşan alevleri gören bölge sakinleri kovalarla, çiftçiler de traktörleriyle itfaiyenin müdahalesine destek verdi.

Kısa sürede söndürülen yangında kuru otlar, alıç ağaçları ve elektrik direkleri kısmen yanarak zarar gördü.

Yangının çıkış sebebi henüz tespit edilemezken, polisin soruşturma başlattığı belirtildi.

15 yıllık çam ağaçları yandı

Kozanköy’de ise dün saat 16.00 sıralarında yol kenarında çıkan yangın kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Rüzgârın etkisi ile orman ağaçlandırma sahasına giren yangın sonucu birçok çam ağacı ve selvi ağacı ile makilik bitki örtüsü yandı.

İtfaiye, Sivil Savunma, Orman Dairesi ve askeri personel yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

Yangında yaklaşık, 50 dönümü tarımsal arazi olmak üzere toplam 200 dönümlük alan yandı. Ayrıca bine yakın 15 yıllık çam ağaçlarının yandığı belirtildi.

