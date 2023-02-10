İsias enkazından can kaybı 16 oldu

Abdullah SUİÇMEZ

Spor müsabakaları için Adıyaman’a giden ve deprem felaketi sırasında 4 yıldızlı İsias otelin enkazı altında kalan KKTC heyetinden 16 üyenin cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi.

Adıyaman'daki İsias otelin enkazından dün çıkarılan cesetlerin Mülkiye Dağlı, kızı Abide Dağlı, Duygu Kalaycı, kızı Lavin Kalaycı, Doruk Akın, Alp Akın, öğretmen Osman Çetintaş, Özgür İçme ve Fatih Arkar’a ait olduğu bildirildi.

Daha önce teşhis edilen Antrenör Pamir Konuklu ve öğretmen İbrahim Yakula’yla birlikte otel enkazından çıkarılan KKTC’li sayısı 16’ye yükseldi. Bu rakam Başbakanlık açıklamasıyla da teyit edildi.

Sadece Adıyaman’dan değil diğer afet bölgelerinden de acı haberler geldi.

Hatay'da depreme yakalanan KKTC vatandaşları Fatma, eşi Atay Arkan ve Ali Doğan, Saray Otel’in enkazının altında kalarak hayatını kaybetti.

Sevinçler, umutlar, hayaller enkaz altında kaldı

Deprem felaketinde hayatını kaybeden Alp Akın ile kardeşi Doruk Akın henüz 13 yaşındaydı. Milletvekili ve bakanlık yapmış Kenan Akın’ın torunu olan Alp ile Doruk, GTMK Erkek Voleybol takımındaydı.

Doruk kardeşler, spor müsabakaları için takımıyla birlikte Adıyaman’a gitmişti.

Anne ile kızın acı sonu

Lavin Kalaycı da 13 yaşında ve başarılı bir sporcuydu. GTMK kız voleybol takımında olan Lavin annesi avukat Duygu Kalaycı’yla birlikte müsabakalara katılmak için Adıyaman’a gitmişti.

Anne ve kız ilk sarsıntında yıkılan İsias Otel’in enkazının altında can verdi.

Özgür yürekleri yaktı

GTMK erkek voleybol takımından olan 13 yaşındaki Özgür İçme de İsias Otel enkazının altında kalarak yaşama veda etti. Başarılı bir sporcu olan İçme, arkadaşları tarafından şampiyon olarak anılıyordu.

Enkazdan cansız çıkarılan Fatih Akrar da GTMK Erkek Voleybol Takımındaydı.

İsias Otel enkazında yaşamını yitiren Abide Dağlı, kız kardeşi Nazife Dağlı ve annesi Mülkiye Dağlı ile birlikte spor müsabakaları için Adıyaman’a gitmişti. Abide Dağlı ile annesi Mülkiye Dağlı’nın cesedi bulunurken, Nazife Dağlı’nın enkaz altında olduğu belirtildi.

Otel mezar oldu

Depremde hayatını kaybeden Fatma ve eşi Atay Arkan ise tatil için Hatay’a gitmişti.

Atay Arkan, Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi emekli öğretmenlerinden biriydi. Güneşköy’de ikamet eden Ali Doğan ise sağlık nedenleri dolayısıyla Hatay’a gitmişti. Doğan, Arkan çiftiyle aynı otelde kalıyordu. Otelin yıkılması sonucu hayatını kaybeden Doğan’ın cenazesi dün Yuvacık Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Öğretmenlerin cansız bedeni önceki gece bulundu

İsias Otelin enkazı altında kalan evli ve 2 çocuk babası İbrahim Yakula ile bir çocuk babası Konuklu’nun cansız bedenlerine ise önceki gece ulaşılmıştı. Yakula ile Konuklu GTMK voleybol takımlarıyla birlikte Adıyaman’a gitmişti.

7 kişinin acı haberi günler önce geldi

Türkiye’de 6 Şubat’ta meydana gelen depremde çeşitli nedenlerde dolayı afet bölgelerinde bulunan

7 kişinin acı haberi ise geçtiğimiz günlerde gelmişti.

Şubat tatili için memleketi Kahramanmaraş’a giden Elif Akbaba evlatları İlknur Akbaba ile Arda Akbaba depremde hayatını kaybetmişti.

Diş tedavisi için Hatay’ın Kırıkhan ilçesine giden Amaç Arnavutoğlu konakladığı öğretmenevinin çökmesi sonucu yaşamını yitirmişti.

Evli ve 2 çocuk babası Arnavutoğlu Sivil Savunma personeliydi.

Gönyeli Futbol Akademisi sporcusu 21 yaşındaki Mehmet Gülen de Hatay'daki depremde hayatını kaybetmişti.

İskenderun'daki enkazdan bebeği ile beraber ağır yaralı olarak kurtarılan Yedikonuk sakini anne Şeyma Köse ile bebeği Poyraz hayata tutunamamıştı.

Güncelleme Tarihi: 10 Şubat 2023, 16:13