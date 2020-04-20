Işık: Kapalı ortam riskli

Tüketiciler Derneği, kapalı ortamlarda klimaların etkisi ile Coronavirüs’ün daha kolay yayılacağını savundu. Birlik Başkanı Hasan Yılmaz Işık tarafından yapılan açıklamada, virüsün kapalı alanlarda klimalar ile yayılması nedeniyle açık ortamların daha temiz olduğu belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

“Evlerde veya kapalı mekanlarda alerjen ve tozları virüsle birlikte tüm alanlara yaymakta olan klimalar ciddi üst solunum yolu enfeksiyon rahatsızlıkları oluşturmaktadır. Ciddi anlamda üst solunum yolu enfeksiyonları, sinüzit ve faranjit gibi hastalıklara neden olan klimaların yıllık ve 6 aylık periyodik bakımlarının yapılması, filtrelerinin ise bizzat mutlaka haftalık yıkanması için Derneğimiz tüketicileri uyarmaktadır.

Klima Coronavirüslü havayı çekerek tüm mekâna yayması nedeniyle açık ortamların yüzde 90 daha temiz olduğunu tüketiciler dikkate almalıdır.”