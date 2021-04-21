İskele Belediyesi hızlı test kitine geçti

Sağlık Bakanlığı ile işbirliğinde 5 Şubat 2021’nden bu yana ücretsiz PCR Testi yapan İskele Belediyesi Sağlık Birimi, dünden itibaren hızlı test (antijen) kitine geçti. Pandemiyi kontrol altına almanın en önemli yöntemi olarak gösterilen hızlı test kitleri ile daha çok kişiye daha kısa sürede ulaşılması ve daha erken sonuç alınması hedefleniyor. Hızlı test sonucu pozitif çıkması durumunda ise yine İskele Belediyesi Sağlık Birimi hemşireleri tarafından söz konusu kişiye ileti tetkik için PCR Testi de yapılacak. Diğer tüm sonuçlar ise yine PCR Testinde olduğu gibi Sağlık Bakanlığı tarafından kısa mesaj olarak gönderilecek.



Güncelleme Tarihi: 21 Nisan 2021, 10:34

Test sayısı 10 bini geçtiÖte yandan İskele Belediyesi Sağlık Birimi Hemşireleri tarafından 5 Şubat’ta başlayan, Pazar hariç hafta içi her gün ve Cumartesi günleri İskele Belediyesi Kapalı Düğün Salonu’nda yapılan ücretsiz PCR Testlerinden 19 Nisan tarihinden itibaren yararlananların sayısı 10 bini geçti.