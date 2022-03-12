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İşletmeciyi ağır yaraladı

İskele’de 38 yaşındaki adam sırf içeri alınmadığı gerekçesiyle bar sahibini göğüs ve belinden bıçakladı

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İşletmeciyi ağır yaraladı

Hüseyin ÇİÇEK
İskele’de 38 yaşındaki bir şahıs, içeri alınmadığı gerekçesiyle bar işletmecisi Glazunov Dimitriy’i bıçakladı. Ağır yaralanan Dimitriy Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, isminin baş harfleri E.M. olan erkek şahıs kayıplara karıştı. Hastanede tedavi altına alınan işletme sahibinin göğüs ve bel kısmından yaralandığı belirtildi. 
Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, olay dün akşamüzeri İskele’de Bahçeler Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir barda meydana geldi. E.M. (E-38), daha önce kendisini bara almadığı gerekçesiyle aralarında tartışma çıkan bar işletmecisi Glazunov Dimitriy’i bıçakladı. Göğüs ve bel kısmından bıçaklanarak ağır yaralanan Dimitriy’in tedavisi Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde sürerken zanlı E.M. adam öldürmeye teşebbüs suçundan aranıyor. 

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