Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da hastane yolu üzerinde bulunan ve ‘ölüm virajı’ olarak adlandırılan keskin virajda meydana gelen kazada 81 yaşındaki İsmet Ak ağır yaralandı. Yönetimindeki aracın kontrolünü kaybedip, bariyerlere çarpan Ak, önce Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ak, oradaki tedavisinin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kronik astım hastası olan İsmet Ak'ın iç kanama geçirdiği belirtildi.

Takla atıp, tavanı üzerine devrildi

Polisten alınan bilgiye göre; kaza dün saat 10.30 sıralarında Gazimağusa’da yeni hastane yolu üzerinde meydana geldi. Yönetimindeki HE 106 plakalı araçla seyreden Ak, direksiyon hâkimiyetini kaybedip iki kez koruyucu bariyerlere çarptıktan sonra takla atıp, tavanı üzerine devrildi.

Kaza sonucu yaralanan Ak, önce Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ardından Lefkoşa

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. İç kanama teşhisi konulan Ak’ın durumunun ağır olduğu belirtildi.