‘Altın pasaport’ protestosu

Rum Yönetiminin, kamuoyunda “altın pasaport” olarak da adlandırılan yatırım karşılığı vatandaşlık programıyla ilgili El Cezire televizyonunun videosu ile patlak veren sansasyon, AKEL önderliğindeki bir grup tarafından dün Rum Başkanlık Sarayı önünde protesto edildi.

Haravgi’nin “Kıbrıs’ı Rezil Ettiler, Üstlük De İstiyorlar” başlığıyla manşete çektiği habere göre AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu eylemde yaptığı konuşmada “Anastasiadis-DİSİ hükümeti Kıbrıs’ı Avrupa’ya ve bütün dünyaya rezil etti” dedi.

Kiprianu “Halk aleyhine yaşayanlar utansın, mevkilere halka hizmet etmek için değil zenginleşmek için gelenler utansın, kurulu düzene bağımlı olanlar utansın, bilip de susanlar utansın, müdahaleleri ve yolsuzluğu halı altına gizlemeye çalışanlar utansın” ifadelerini de kullandı.

Habere göre kalabalık protestocu grubu “kabul etmiyoruz, susmuyoruz, tepki gösteriyoruz” sloganıyla yaptığı eylemde “yolsuzluk çıbanının patlamasını ve hükümetin sorumluluklarını üstlenmesini” talep etti.

Alithia ise “AKEL Tescilli Yolsuzluk Partisidir” başlıklı manşet haberinde ise DİSİ Basın Sözcüsü Dimitris Dimitriu’nun Kiprianu’nun suçlamaları üzerine “yozlaşmışlar, yolsuzluğa karşı derslerini ve eylemlerini evlerinde, Ezekia Papayoannu’da (AKEL merkezi) yapsın” dediğini yazdı.

Habere göre Dimitriu, Mormenekşe skandalı nedeniyle hüküm giymiş Venizelos Zannettos ve El Cezire videosunda ifşa olan Hristos Covannis’e kadar adı yolsuzluklara karışan AKEL’lileri hatırlattı.