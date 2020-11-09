Meydan muharebesi

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, iki aile arasında çıkan kavga sonucunda 3 kişi tutuklanırken, 5 kişinin de arandığı bildirildi. Kavga sonrası gözaltına alınan Mehmet Takımcılar, Ahmet Takımcılar ve Mehmet Davulcular, dün tutuklama talebi ile nöbetçi mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye mesele ile ilgili olguları aktaran Adli Şube’de görevli polis memuru, 7 Kasım 2020 tarihinde, zanlı 1 Mehmet Takımcılar ile zanlı 3 Mahmet Davulcular’ın, aralarındaki husumet nedeniyle kavga ettiklerini ve kesici aletlerle bir birilerini yaraladıklarını söyledi.

Kavga sonrası her iki aile fertlerinin toplanarak kavga ettiklerini belirten polis, mahkeme huzurunda bulunan zanlı 2 Ahmet Takımcılar ile birlikte 5 şahsın daha konu kavgada yer aldığını belirlediklerini ifade etti. Soruşturmanın yeni başladığını bildiren polis, aranmakta olan 5 şahsın da bulunduğuna dikkat çekerek, mahkemeden süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Mesut Mesutoğulları, zanlıların, 3 gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.