Erdoğan’ın ziyaretini önlemeye çalışıyor

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in, Maraş konusunda Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’a gönderdiği mektubun içeriği Fileleftheros gazetesi tarafından ifşa edildi.

Fileleftheros gazetesi “Tayyip’ten Maraş’ta Cümbüş- Erdoğan’dan Arkadaşlar Kulübüyle Parti- Lefkoşa BM’ye Çıkıştı- Dışişleri Bakanlığının Spehar’a Mektubunu İfşa Ediyoruz” başlıklarıyla manşetten yer verdiği haberinde, Ankara’nın planının bölgeyi kozmopolit bir kente dönüştürmek olduğunu ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çevresinde hali hazırda buna dahil edilecek ekibin bulunduğunu öne sürdü.

Bunun Türkiye içinde ve dışında projeler sunulmakta olan aynı ekip olduğunu yazan gazete, Türk faaliyetlerini yakından takip etmekte olan Rum Yönetiminin ise, konu hakkında gösterdiği kayıtsızlıktan ötürü, BM’den rahatsız olmuş göründüğüne işaret etti.

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in Maraş konusunda BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e gönderdiği mektuptan 4 gün sonra, Rum Dışişleri Bakanlığının yeni gelişmeler ışığında yeniden ortaya çıktığını yazan gazete, Rum Dışişleri Bakanlığı tarafından 30 Ekim tarihinde BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’a gönderilen mektubun içeriğine yer verdi.

Gazete, Rum Dışişleri Bakanlığı Genel Müdürü, Büyükelçi Kornilios Korniliu tarafından kaleme alınan mektupta “Türk faaliyetlerini önlemek için BM’nin harekete geçmesi gerektiğine işaret edildiğini” iddia etti.

Gazete mektupta Spehar’a “Maraş’la ilgili BM kararlarının da hatırlatıldığını ve Türkiye’ye, kapalı bölge Maraş’ın tamamının açılmasıyla ilgili planlamasının bozulmadan devam etmesine izin verilmemesi gerektiğinin vurgulandığını” iletti.

Mektupta “UNFICYP’in bu konuda hayati bir rol oynaması gerektiğinin belirtildiği” de kaydedildi.

Gazete “Erdoğan’ın Arkadaşlarının Maraş’ta Partisi- Ankara’nın Bir Sonraki Adımları Ne- Lefkoşa’dan BM’ye Sert Mektup” başlığıyla iç sayfadan yer verdiği haberinde ise “BM’nin bu konuda ciddi sorumlulukları olduğunun açık olduğunu ve BM’nin Türkiye’yi durdurmak için hiçbir şey yapmadığını” öne sürdü.