Güney'de elektrik fiyatları ucuzlayacak

Rum Enerji, Ticaret ve Sanayi Bakanı Nataşa Pilidu, Alithia gazetesinde yer alan demecinde enerjiye 800 milyon Euro tutarında yatırım yapılmasının beklendiğini söyledi.

400 milyon Euro tutarındaki meblağın, yedi yıllık bir dönem içerisinde, Avrupa Yapısal Fonları ve Kurtarma Fonundan alınacağını dile getiren Pilidu, aynı miktarda paranın işletmelerin bizzat kendilerinden karşılanacağını da ifade etti.

Pandemiyle mücadele edilmesi için dünya çapında alınan önlemlerin ardından, enerji programının 2021 yılında devam etmesinin beklendiğini de dile getiren Pilidu, Eni-Total şirketlerinin araştırma sondajları yapacağını, ExxonMobil-Qatar Petroleum’un ise “Glafkos” keşfinde teyit sondajları yapacağını söyledi.

Pilidu “Türkiye’nin ileri sürülen yasa dışı eylemleri ve muhafaza ettiği gerginliğe rağmen, kendilerinin araştırma programlarının devam etmesine bağlı olduklarını” da savundu.

Pilidu, doğal gazın Rum tarafına gelmesiyle elektriğin fiyatının yüzde 15-20 oranında azalacağını da sözlerine ekledi.