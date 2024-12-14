Mağaza açacaklardı

Lefkoşa’da birçok mağazadan kıyafet çalan yaşları 19 ile 23 arasında değişen 3’ü kız kardeş 4 genç kız tutuklandı.

Tutuklanan Seher Kaya (23), Şindar Kaya (19), Sevda Kaya (21) ve suç ortakları Esra Sürücü (22) dün mahkemeye çıkarıldı. Tümü çeşitli mağazalarda çalışan zanlılar hakkında soruşturma amaçlı 3 gün ek süre alındı.

Kaya kardeşlerin evinde yapılan aramada 300 adet etiketleri kesilmemiş kadın giyim ve aksesuarları ile 4 çift ayakkabı tespit edildi.

Mahkemede olguları aktaran polis, Kaya kardeşlerin 12 Kasım 2024 tarihinde, saat 19.30 sıralarında Lefkoşa'da, Mehmet Akif Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir mağaza içerisinden, toplam değerleri 6 bin 800 TL olan 13 parça kıyafet ve 4 çift kadın ayakkabısı çaldıklarını söyledi.

Polis, zanlıların aynı gün tutuklandığını, üzerlerinde yapılan aramada 2 bin 740 Euro, 835 Sterlin ve bin dolar bulunarak emare olarak alındığını belirtti.

Polis, Seher Kaya’nın vermiş olduğu sözlü beyanda daha önce Esra Sürücü birlikte birçok yerden kıyafet çaldıklarına dair itirafta bulunduğunu açıkladı. Polis, aynı gün Kaya kardeşlerin ikametgahında yapılan aramada söz konusu mağazadan ve başka mağazalardan çalıntı olduğu düşünülen yaklaşık 300 adet etiketleri kesilmemiş kadın giyim ve aksesuarları ve 4 çift ayakkabı tespit edilerek emare olarak alındığını açıkladı. Polis, zanlı Sürücü’nün de Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklandığını, evinde yapılan aramada kadın giyim aksesuarları ve kıyafetler bulunduğunu söyledi.

Polis, soruşturmanın yeni başladığını, birçok kamere görüntüsü inceleneceğini, alınacak ifadeler olduğunu belirtti.

Polis, bulunan emarelerden dolayı şikayetçi sayısının artabileceğini, tespit edilen paraların akıbetinin de araştırılması gerektiğini belirterek, ek süre talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı Sürücü, suçla bağı olmadığını, evinde bulunan eşyaları Seher Kaya’nın kendisine verdiğini söyledi.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.