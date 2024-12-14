20’şer ay hapis yatacaklar

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da Büyük Sanayi bölgesinde 8 yıl önce meydana gelen olayda İskele Kaza Mahkemesi’nin tutuklama emrini yerine getirmek üzere Ayağ Garaj isimli makinist dükkanına giden bir polis subayı ile polis memurunu darp eden Nesip Ayağ ve kardeşi Mesut Ayağ hakkındaki dava karara bağlandı. Sanıklar “ciddi darp”, “yasal tutukluluk firar” ve “ polisi görevinden men etme” davalarından 20’şer ay hapse mahkum edildi. Kararda olguları aktaran yargıç, 16 Nisan 2016 tarihinde saat 18.40 sıralarında Gazimağusa’da faaliyet gösteren Ayağ makinist garajında Nesip Ayağ ile kardeşi Mesut Ayağ’ın İskele Kaza Mahkemesi emri gereği, tutuklama emrini uygulamak isteyen 2 polis mensubunu ciddi şekilde darp ettiğini anımsattı. Yargıç, Ayağ kardeşlerin görevleri başında bulunan polisleri tutukluluktan kaçmak isteyerek dövdüğünü ve o esnada yasal tutukluluktan da firar ettiklerini kaydetti. Olayın ardından 2 polis mensubunun Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne gittiğini belirten yargıç, polislerden birinin hafıza kaybı yaşaması nedeni ile Nöroloji Servisi’nde tedavi gördüğünü, diğer polis memurunun ise acil serviste yapılan müdahalenin ardından taburcu edildiğini belirtti.

Polisi darp kabul edilemez

Yargıç, sanıkların, mahkeme emrini icra etmeye çalışan polisleri darp ederek, görevinden men etmesinin asla hoş görülemeyeceğini vurguladı. Sanıkların işlediği suçların toplumda huzursuzluğa da neden olduğunu belirten yargıç, bu hususların sanıklar aleyhinde ağırlaştırıcı faktörler olduğunu açıkladı. Sanıkların olayın gerçekleştiği tarihte genç yaşta olmalarını, pişmanlık duymalarını ve gerçekleşen olayın planlı olarak değil, aniden meydana gelmesini sanıklar lehinde hafifletici nedenler olarak değerlendiren mahkeme, her 2 sanığa da 20’şer ay hapis cezası verdiğini açıkladı.

