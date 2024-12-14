Suna ERDEN

Emlakçılar Birliği Yönetim Kurulu üyesi Hüseyin Sadeghi, sektörün ciddi bir durgunluk yaşadığını söylerken; mimar, mühendis, avukat, müteahhitlerin güneye geçmeye korktuğunu söyledi.

Tv2020’de Gündem Özel programına telefonla bağlanan Sadeghi, Güney Kıbrıs yönetiminin yaptığı tutuklamaların yabancı yatırımcıyı ürküttüğünü söyledi.

Mülk alımıyla ilgili yasada yabancı yatırımcıya getirilen sınırlamanın da emlak satışlarını etkilediğini dile getiren Sadeghi, “Yasada yapılan değişiklikle yabancılara getirilen kısıtlama olumsuz etki yarattı. Şimdi yasayı yeniden revize edecekler. Umarım yakın zamanda değişiklik olur ancak yaratılan güvensizlik ortamı kolay kolay ortadan kalmaz. Daha uzun vadeli istikrarlı yasalar üreterek, yabancı yatırımcıyı tutmalıyız. Yatırımcıyı kaçırma lüksümüz yok. Dünyanın en büyük ülkeleri bile yatırımcı çekmeye çalışıyor. Turizmdeki düşüş belli, gayrimenkulde belirli bölgelerde satışa ihtiyaç var. Tüm ülkeler gibi KKTC’nin de yabancı yatırımcıya ihtiyacı var.”

Karadağ, Gürcistan gibi rakip ülkelerin reklamlarını yoğunlaştırdığını ifade eden Sadeghi, yatırımcının

başka ülkelere yöneldiğini dile getirdi.

Seferber olmalıyız

Güney yönetiminin yabancı yatırımcıları tutuklamasıyla oluşan panik havasına değinen Sadeghi, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Rumların en büyük başarısı propagandadır. Biz bu konuda çok eksiğiz. Doğru olmayan sebeplerden dolayı tutuklamalar yapılıyor. TMK var, bu insanların şikayet yolları açıktır. Bu insanları bu şekilde tutuklamaları doğru değildir.

Emlak sektörünün paydaşları ve barolar birliği birlikte hareket etmeli. Tüm paydaşlar seferber olmalı ve 200 avukat güneye gidip olayı ele almalıdır. Kıbrıs Cumhuriyeti kimliği olan avukatlarımız güneyde mahkemeye gitmelidir. Tutuklanan insanlar kendilerini yalnız hissetmemelidir.

Tutuklanan sayısı büyürse sansasyon büyük olur.”

Emlakçı, mühendis, mimar, müteahhit güneye geçmiyor

Sadeghi, “Birçok emlakçı, mühendis, mimar, müteahhit güneye geçmiyor. Bu bir nevi özgürlüğümüzün kısıtlanması anlamına geliyor. Avukatlar dahi geçiş yapmaya çekiniyor. Rumlar istedikleri korkuyu yarattılar. Bu insanlar yargılansa da yargılanmasa da Rum çoktan amacına ulaştı” dedi.

Liderler sık sık görüşmeli

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum Yönetimi Lideri Nicos Hristodulidis’in geçtiğimiz gün yaptığı görüşmenin umut verici olduğunu kaydeden Sadeghi, “Sık sık bir araya gelen insanlar bir yerden sonra insanlar bir birine ısınır. Kin kalmaz, ortam yumuşar. Bizim istediğimiz iki liderin sık sık bir araya gelmesidir. İki liderin bir araya gelmesi için herkes üzerine düşeni yapması lazımdır” şeklinde konuştu.

Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2024, 09:52